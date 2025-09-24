SERNAC lanza consulta ciudadana para conocer los principales problemas que enfrentan las mujeres en temáticas de consumo

El llamado a las mujeres es a participar en esta Consulta Ciudadana, la cual estará disponible hasta el próximo 10 de octubre en el sitio web www.sernac.cl/consultaysen.

Coyhaique.- Durante el año 2024 más de un 53% de los reclamos que recibió el SERNAC de personas de la Región de Aysén fueron ingresados por mujeres, lo que refleja la relevancia y el empoderamiento que ellas tienen a la hora de exigir sus derechos como consumidoras.

En este contexto, y con el objetivo de conocer más profundamente cuáles son los problemas que deben enfrentar diariamente, la Dirección Regional del SERNAC en Aysén lanzó una Consulta Ciudadana “Mujer y Consumo”.

Esta encuesta, que estará disponible para ser respondida hasta el próximo 10 de octubre en www.sernac.cl/consultaysen, busca conocer en detalle cuáles son los principales problemas de consumo a los que deben enfrentarse diariamente las mujeres.

La Directora Regional del SERNAC, Sandra Espinoza, explicó que “a través de este instrumento buscamos conocer de primera fuente cuáles son los problemas que enfrentan regularmente las mujeres al momento de comprar productos o contratar servicios, junto con saber si se han sentido discriminadas o sufrido malas prácticas sólo por un tema de género”.

Se trata de una serie de preguntas, muchas de ellas de selección múltiple, a través de las cuales se busca conocer qué conductas de las empresas o sus dependientes están afectando a las consumidoras en el comercio, junto con detectar aquellos ámbitos en los que puedan ser más vulnerables por ser mujer.

Además, se consulta si les han solicitado requisitos extras para contratar un crédito por ser mujer, junto con conocer su opinión respecto de eventuales sesgos en la publicidad en la que incurren las empresas.

Pero además de las problemáticas, el SERNAC pregunta a las mujeres cuáles han sido los caminos que siguen al momento de enfrentarse con situaciones que vulneran sus derechos y las medidas que se podrían implementar para mejorar la situación actual.

La Directora Regional del SERNAC invita a las consumidoras de la región a participar activamente en esta consulta ciudadana, cuyos resultados “nos serán de mucha utilidad para profundizar el trabajo en los diferentes mercados, y de esta forma construir una sociedad más justa, equitativa y donde se respeten los derechos de las personas de forma igualitaria, sean hombres o mujeres”.

La autoridad regional explicó que una vez procesada la información y de acuerdo a los hallazgos, el SERNAC gestionará las acciones que considere más adecuadas para fortalecer la protección de las consumidoras, por ejemplo, podría implicar la realización de mesas de trabajo con las empresas de los mercados y rubros que concentran las principales problemáticas, solicitar vía oficio ajuste de conductas a las empresas más mencionadas o incluso la realización de fiscalizaciones.