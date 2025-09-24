Rocco Martiniello Ávila es homenajeado por la ARCHI en La Moneda

En una emotiva ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) rindió homenaje a la trayectoria de Rocco Martiniello, quien suma más de 55 años de vida dedicada a la radio y a las comunicaciones.

Santiago.- El reconocimiento, cargado de simbolismo, fue recibido en representación del comunicador por su hijo Franco Martiniello y su nieta Rafaella Martiniello, quienes llevaron el nombre de la familia hasta la casa de Gobierno.

“Son 55 años de trayectoria que fueron reconocidos por la Archi. Fue muy emotiva la actividad en La Moneda y, al recibir este reconocimiento en manos de mi hijo y mi nieta, pensé en toda la gente que nos ha escuchado durante tantos años. Estoy muy agradecido por el cariño de siempre”, señaló Rocco Martiniello tras conocer la distinción.

Su historia radial comenzó en Santiago, en los micrófonos de Radio Agricultura, para luego trasladarse a la Patagonia, donde su voz se consolidó en Radio Santa María, Radio Aysén y Radio Coyhaique. Con los años, Martiniello abrió también nuevos espacios de comunicación a través de Canal Rocco TV, un proyecto que refleja su permanente inquietud por innovar y mantenerse cercano a la comunidad.

Más allá de los reconocimientos, Rocco asegura que el verdadero premio ha sido la fidelidad de quienes lo han acompañado a lo largo de estas cinco décadas: “Este reconocimiento es de todos ustedes, que nos han escuchado y acompañado en este largo camino en la radio y las comunicaciones”.

Con este homenaje, la ARCHI no solo celebra la carrera de un destacado comunicador, sino también la pasión, constancia y compromiso que han mantenido viva la esencia de la radio y los medios en la Región de Aysén y en todo Chile.