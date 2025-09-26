Organizaciones culminan proyectos del Fondo Social Presidente de la República

Comunidades educativas, clubes de adultos mayores y asociaciones deportivas, entre otras organizaciones de diversos puntos de la región, han concluido favorablemente sus proyectos financiados por el Fondo Social Presidente de la República.

Coyhaique.- Se trata de organizaciones sin fines de lucro, que contribuyen a construir y aumentar el tejido social, potenciando la participación ciudadana. Entre ellas, el Centro General de Padres de la escuela de Villa La Tapera, una de las 27 organizaciones de la provincia de Coyhaique, que materializaron proyectos aprobados el año pasado por el Fondo Social.

“Nosotros postulamos el año pasado al Fondo Social Presidente de la República, con el que adquirimos insumos y materiales para implementar la biblioteca. Gracias a esto nuestros hijos tienen un espacio mucho más cómodo para fomentar la lectura y seguir aprendiendo, así es que estamos muy contentos de que estos fondos lleguen a sectores tan apartados como La Tapera”, señaló Katherine Troncoso, presidenta del Centro de Padres.

El Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, constató la materialización de proyectos como el Villa La Tapera, acompañado por la seremi de Educación Katherine Miqueles, destacando la importancia de respaldar el trabajo colectivo que desarrollan las organizaciones comunitarias de la Región de Aysén.

“Como Gobierno no podemos estar más contentos de que el Fondo Presidente de la República -que es una ayuda a las organizaciones comunitarias, sobre todo, en lugares más remotos-, permita concretar iniciativas para generar más oportunidades. Este proyecto va a ser beneficioso para toda la comunidad escolar, con elementos tecnológicos que son fundamentales, así es que estamos muy contentos de que la escuela rural de La Tapera acceda a este fondo y felicito la iniciativa”, subrayó.

Otro de los proyectos corresponde a la implementación con mobiliario básico de la sede del Club de Adultos Mayores de Villa Amengual, donde participan cerca de 40 asociadas y asociados, encabezados por su presidente Víctor Arias Carrillo.

“El proyecto consistió en implementar la sede, porque no teníamos sillas, mesas, muebles. Fue bueno y todo salió bien y hay varios proyectos que se pueden hacer, ahora estamos postulando a un proyecto de Senama para implementación de la cocina y también salió”, resaltó.

Entre las organizaciones que han concluido proyectos este año están también el Comité de Horticultores Río Claro-Coyhaique Bajo, Agrupación de Amigos Comunidad Cristiana San José, Club Deportivo Árbitros ANFA Coyhaique, Club Deportivo Seis Lagunas, Fundación Vida son Años, Junta Vecinal N°22 Ñirehuao y Club Deportivo Balmaceda.