Municipalidad de Coyhaique dona camiones ampliroll a comunas de Tortel y Río Ibáñez

La Municipalidad de Coyhaique formalizó este martes la entrega de camiones ampliroll a las comunas de Tortel y Río Ibáñez, iniciativa que busca fortalecer la gestión de residuos y otras labores municipales en zonas apartadas de la región.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, explicó que esta transferencia responde a una gestión solicitada por el gobernador regional Marcelo Santana. “Nos encontramos en la transferencia de esta donación que realizamos como municipalidad. Teníamos tres camiones adquiridos y, por procesos judiciales y administrativos, se determinó que debían ser pagados por el Gobierno Regional. A raíz de este compromiso, el gobernador nos solicitó que estos tres camiones pudieran ser donados a otros municipios que los necesitan”, señaló.

El alcalde de Coyhaique destacó la versatilidad de estos vehículos: “Estos ampliroll cumplen una función vital, no solo para mover tolvas o contenedores de residuos sólidos domiciliarios, sino que también pueden acoplarse a otras maquinarias como limpiafosas, máquinas bacheadoras o incluso transformarse en cama plana para transportar diferentes artefactos. Es un aporte real y concreto que sin duda ayudará a mejorar la operación municipal y beneficiar a los vecinos de cada comuna”.

Desde las comunas beneficiadas valoraron el gesto. Marisela Jiménez Cruces, alcaldesa de Tortel, expresó que “agradezco la donación de este camión porque sin duda es una gran ayuda para nuestra comuna. Nosotros tenemos que transportar nuestros residuos a la ciudad de Cochrane, nosotros actualmente en la comuna contamos solo con un camión de transporte de residuos, así que va a ser de gran ayuda este camión para nuestra comuna. Así que se agradece las gestiones por parte del alcalde de Coyhaique y del gobernador regional para con nosotros.”

En tanto, Marcelo Jélvez, alcalde de Río Ibáñez, resaltó la importancia de la colaboración intermunicipal: “Cuando las gestiones se hacen en conjunto, no hay colores políticos que impidan avanzar. Agradezco sinceramente las gestiones del gobernador Marcelo Santana y del alcalde Carlos Gatica, porque sin su voluntad no tendríamos la posibilidad de contar con un camión de esta envergadura. En Río Ibáñez tenemos cinco localidades y, en temporada turística, la necesidad de este tipo de infraestructura se vuelve urgente”.

La entrega de estos camiones simboliza un esfuerzo conjunto entre municipios y Gobierno Regional para mejorar la calidad de vida de las comunidades, optimizar la gestión de residuos y reforzar las capacidades técnicas en las zonas más alejadas de la región de Aysén.