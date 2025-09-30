Vialidad aborda emergencias viales durante el fin de semana

Equipos realizaron despeje de nieve, de rocas y de árboles caídos. Se mantienen operativas Ruta 7 norte y sur. Se continuará monitoreando Estado de la Red Vial.

El Director Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Renzo Sanders Cortés realizó un balance de los trabajos realizados por Vialidad durante el fin de semana, indicando al respecto que “producto de las precipitaciones del fin de semana -llegamos a un acumulado por el lado norte de 70 milímetros y cerca de 50-60 milímetros por el sector sur- tuvimos algunas complicaciones en la red vial que fueron abordadas en su momento, especialmente caída de árboles y presencia de nieve en algunos sectores, en donde estuvo trabajando maquinaria de Vialidad tanto con barre nieve como con motoniveladora para despejar los caminos y dar conectividad.

Renzo Sanders indicó que “tuvimos dos situaciones especiales. Una en el lado norte del sector Puyuhuapi que en forma preventiva se cerró el camino el día sábado entre las 19:00 horas y las 08:30 horas del día domingo y esta medida se volvió a repetir entre el domingo y el lunes 29 de septiembre porque hubo un deslizamiento. El día de ayer domingo se dejó habilitada una pista para dar conectividad por el día, y tenemos en el lugar una retroexcavadora para hoy lunes realizar algo similar”.

El otro punto, agregó Sanders, “en el que perdimos conectividad es en el sector Exploradores cerca del km 46-48 que producto de la cantidad de agua caída se nos cayó la plataforma en una alcantarilla. Esto lo estamos abordando hoy día (lunes 29 de septiembre), junto con ver en qué situación está la laguna Espontánea para ver si podemos llegar al km 48. En estos trabajos están los funcionarios encargados del contrato de Conservación Global con Inspección Fiscal, así que esperamos dejarlo solucionado hoy día. Esta situación fue conversada ayer con los dirigentes del sector turismo de Exploradores, y están a la espera de que hoy día podamos trabajar ahí para que se reanude mañana (30 de septiembre) el turismo en el sector. Lo demás, fueron cosas puntuales, desprendimientos de piedras, de rocas, caídas de árboles que fueron solucionándose durante el mismo día en que ocurría el hecho”.

Recomendamos a la comunidad al conducir estar atentos y atentas a las condiciones de los caminos, respetar señalización y mantenerse informado a través de las Redes Sociales del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén @MOPAysen respecto del estado de la red vial.