Autoridades visitan terreno fiscal donde se proyecta la construcción del primer Centro de Tratamiento Psiquiátrico Infanto Juvenil de la región

Tras diferentes gestiones apalancadas desde la dirección regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ante la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén, Senda y el Servicio de Salud, con miras a proyectar la construcción del primer Centro de Tratamiento Psiquiátrico Infanto – Juvenil para la región, hace unos días se consolidó la alianza estratégica entre las cuatro instituciones con miras a brindar prestaciones de salud mental en un nuevo dispositivo de atención exclusiva para niños, niñas y adolescentes con o sin consumo problemático de alcohol y drogas, centro que a futuro podría contar con atención ambulatoria y también residencial.

Es así que, en el marco de la visita del director nacional del Servicio de Protección Especializada en Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo Castillo, la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén, Irina Morend Valdebenito, presentó a la autoridad, el recinto fiscal ubicado en el sector alto de la capital regional, donde se proyecta la construcción de la nueva infraestructura. “Estamos muy contentos por estar aportando con terreno para un proyecto súper relevante para la región de Aysén, para la atención de niños, niñas y adolescentes. Nuestro Ministerio tiene un alto compromiso con la niñez, el resguardo y la protección. Para nosotros es relevante, porque en definitiva, lo que estamos haciendo es disponer el suelo fiscal para fines públicos, sociales y comunitarios, que son prioritarios en nuestra región de Aysén. Nuestro compromiso continúa con la institucionalida y con los proyectos que son de alto impacto para nuestra región”, sostuvo Morend Valdebenito respecto del terreno de 3.798 metros cuadrados de superficie.

Claudio Castillo, reflexionó respecto de la importancia de descentralizar estas prestaciones de salud, indicando que este dispositivo permitirá que los niños, niñas y adolescentes, no pierdan la conexión que tienen con su entorno teniendo que viajar hacia otras regiones, debido a que no exiten estos dispositivos en Aysén. “Estamos visitando este terreno acá en Coyhaique, donde a futuro, esperamos se transforme en un centro que pueda dar respuesta a necesidades de niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental y de otras tareas que tenemos que cumplir desde la Protección Especializada. Esta es una coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales, con Senda y el Ministerio de Salud, de esta forma trabajamos, porque la niñez y adolescencia, necesitan que los pongamos como prioridad, y que pongamos por delante la coordinación”, señaló el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en su visita a la ciudad capital.

En este recorrido por el inmueble fiscal, también se contó con la presencia del director regional de Protección, Javier Rodríguez, y del Dr. Rodrigo Verdugo, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, quien precisó, “como autoridades de Salud, al igual que todos los vecinos de nuestra Patagonia, nuestro Aysén, tenemos los mismos sueños y deseos. Queremos mejores instalaciones, mejores oportunidades, mejor desarrollo para cada uno de los habitantes de nuestra región. Por eso estamos acá, junto a un equipo multidisciplinario y autoridades, soñando con un nuevo edificio, nuevos recursos humanos, para atender a nuestra comunidad de infancia, adolescencia; para que, al igual que todos nosotros, tengan las mismas oportunidades de desarrollo que este país y región, les pueden ofrecer”.

Finalmente, Victoria Contreras, directora regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitción del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, sostuvo “…como Senda estamos en disposición de poder colaborar en dar una respuesta articulada en torno al consumo problemático de sustancias que puedan presentar nuestros niños, niñas y adolescentes de la región, abordando de manera integral el tratamiento. Para ello es clave el trabajo que hacemos en conjunto con distintas instituciones, y de esta forma, avanzamos para poder dar una respuesta en nuestra región”.