La tasa de desocupación en la Región de Aysén fue 4,3% en el trimestre junio-agosto 2025

En 4,3% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Aysén durante el trimestre junio – agosto 2025 (JJA 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 0,1 pp. en doce meses, debido a la reducción de la fuerza de trabajo (-0,5%) y de las personas ocupadas (-0,5%).

Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 69,8% y 66,8%, respectivamente, ambas presentaron una reducción de 0,8 pp. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 3,6%, influida por la población inactiva potencialmente activa (14,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 6,8%, con un incremento de 1,1 pp. en doce meses; mientras que, en los hombres, la tasa de desocupación fue 2,3%, con una disminución de 0,7 pp. en el mismo período.

Reducción de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó una disminución de 0,5%, incididas únicamente por las mujeres (-3,8%).

Los sectores que más contribuyeron a la reducción de la población ocupada fueron administración pública (-19,0%), industria manufacturera (-12,1%) y transporte (-7,4%); mientras que por categoría ocupacional, el descenso se observó principalmente en personas asalariadas informales (-22,0%).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 27,8%, con una baja de 0,9 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 3,4%, incididas principalmente por mujeres (-4,2%).

Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 12,0%, con un incremento de 1,4 pp. en el período. En los hombres se situó en 9,1% y en las mujeres, en 15,4%. La brecha de género fue 6,3 pp.