Ceremonia de cierre del programa “Monitores Antidrogas” en la Fiscalía Regional de Aysén

En la Fiscalía Regional de Aysén se efectuó recientemente la ceremonia de cierre de este año del programa Monitores Antidrogas, iniciativa integral que durante este año contó con la participación voluntaria de 50 estudiantes de distintos colegios de Coyhaique.

La actividad estuvo encabezada por el Fiscal Luis Contreras Alfaro, quien destacó el compromiso de los jóvenes y de los establecimientos educacionales que formaron parte de esta octava versión del programa, coordinado por la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional.

Desde su implementación, cerca de 680 alumnos han participado en esta iniciativa, la cual contempla un ciclo de cinco clases formativas impartidas por fiscales, profesionales de la salud, especialistas en prevención y representantes de distintas instituciones públicas. El objetivo es entregar información actualizada sobre la Ley 20.000, los efectos del consumo de drogas y el impacto de las adicciones en la vida personal, familiar y comunitaria.

En las sesiones realizadas este año, los estudiantes compartieron con diversos expositores, como Fiscales del Ministerio Público, un funcionario del OS-7 de Carabineros, profesionales de la Comunidad Terapéutica y un bioquímico del Hospital Regional de Coyhaique, sumado a un psicólogo del Servicio de Salud de Aysén.

Los establecimientos que participaron este año corresponden a la Escuela Víctor Domingo Silva, Liceo Bicentenario Altos del Mackay, Liceo Mater Dei, Colegio Antoine de Saint Exupéry y Liceo San Felipe Benicio.

El fiscal Luis Contreras subrayó que “la Fiscalía asume este desafío como parte de su compromiso con la comunidad, generando espacios de formación que trascienden lo estrictamente legal. La prevención comienza en las salas de clases y se fortalece con jóvenes con liderazgo, capaces de transmitir mensajes responsables a sus entornos”.