PDI y Fiscalía investigan delito sexual que afectó a una niña en Villa Mañihuales

La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Coyhaique de la PDI, efectúan diversas acciones de coordinación en el marco de una denuncia por un delito sexual que afectó a una niña, hecho ocurrido recientemente en Villa Mañihuales.

Según explicó el Fiscal Jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete, las diligencias investigativas de este caso están siendo desarrolladas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Coyhaique, quienes además materializaron la detención del imputado.

“La Fiscalía local de Aysén-Cisnes se encuentra investigando un delito de violación. Estos hechos habrían ocurrido el día viernes 26 recién pasado, aproximadamente a las 22:00 horas, entre 22 y 23 horas, en un domicilio ubicado en la localidad de Villa Mañihuales, comuna de Aysén y habrían afectado a una niña, quien habría sido agredida por parte de su padre, un hombre de 45 años”, explicó el fiscal Poblete.

Conforme a estos antecedentes, agregó el persecutor penal, el imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de la ciudad de Aysén este lunes, “siendo formalizado por el delito de violación infantil y solicitándose a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva, por estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, accediendo a ello el Tribunal. Las diligencias investigativas se encuentran encomendadas al personal de la Brisex de la Policía de Investigaciones de Coyhaique”, destacó el fiscal Pedro Poblete.

En este caso, también la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, URAVIT, está efectuando labores de orientación, protección y apoyo.

El plazo de término para la investigación fue fijado en 60 días por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.