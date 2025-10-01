Municipalidad de Coyhaique refuerza la seguridad en el Parque Urbano con 4 nuevas cámaras de seguridad

Coyhaique.– El Parque Urbano de Coyhaique contará con cuatro nuevas cámaras de televigilancia de última generación, que se suman al sistema ya existente en la comuna y que serán monitoreadas desde la central de seguridad comunitaria. El proyecto responde al compromiso de la municipalidad de entregar mayor seguridad, mejor infraestructura y confianza a quienes disfrutan de este emblemático espacio público.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, destacó la importancia de estas nuevas instalaciones. “Acaba de comenzar la ejecución del proyecto para cuatro cámaras en nuestro Parque Urbano. Cuatro cámaras de última generación con visión 360° que van a permitir y seguir reforzando la seguridad en este espacio, que no solo alberga grandes actividades como Entre Mate y Cueca, Flor de Fiesta y Expo Patagonia, sino que también buscamos que los vecinos puedan disfrutar los fines de semana de distintas formas”, explicó.

La autoridad agregó que estas cámaras se suman al cierre perimetral, al proyecto de iluminación y soterrado, y a la habilitación de baños públicos y oficinas, así como la reubicación del vivero municipal. “Hoy habilitamos estas cuatro cámaras en distintos puntos del Parque Urbano, las cuales serán monitoreadas las 24 horas desde nuestra nueva central de cámaras, ubicada frente a la fiscalía en un edificio totalmente nuevo en la calle Simón Bolívar. Estas son obras concretas que nos permiten seguir transformando este espacio para que puedan compartir en familia, seguros y disfrutar de un momento agradable”, enfatizó el alcalde.

El director de Seguridad Comunitaria, Jorge Risco, señaló que el nuevo sistema comenzará a operar en octubre, justo antes de las celebraciones por los 96 años de Coyhaique. “Estamos felices de comunicar que tenemos cuatro nuevos puntos de cámara en nuestro Parque Urbano. Esta iniciativa busca reforzar la seguridad durante eventos masivos y garantizar un espacio seguro para la comunidad”, indicó.

Las cámaras, de tipo PTZ con zoom de alta potencia y visión nocturna, fueron instaladas por la empresa Naser Ingeniería. Su director, Patricio Naser, detalló que la tecnología permitirá una vigilancia más completa: “Estas cámaras se integran al sistema de televigilancia ya existente en Coyhaique, asegurando monitoreo permanente y mayor capacidad de respuesta. Nos alegra ser parte de este desafío técnico que apunta a entregar mayor tranquilidad a la comunidad”, precisó.

Como complemento a este proyecto, el Parque Urbano también cuenta con un cierre perimetral completo, financiado por el Gobierno Regional con una inversión de 119 millones de pesos, que permitirá controlar accesos y resguardar el ecosistema natural de un espacio que diariamente recibe a cientos de coyhaiquinos y que durante el año es escenario de los principales eventos masivos de la comuna.

Con la incorporación de estas medidas, la Municipalidad de Coyhaique reafirma su compromiso de garantizar que el Parque Urbano siga siendo un espacio seguro y acogedor, donde las familias y visitantes puedan disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año.