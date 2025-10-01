Dirección de Obras Portuarias del MOP confirma inicio del contrato de construcción de nueva barcaza para el Lago O’Higgins

El Servicio, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, informó de la toma de razón por parte de Contraloría de la adjudicación para realizar el diseño y la construcción de una nueva nave de conectividad para el sector.

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el inicio del contrato para el diseño y la construcción de una nueva barcaza de conectividad para el lago O’Higgins. Esto, luego de que Contraloría General de la República tomara razón de la adjudicación del proyecto a la empresa Astilleros y Servicios Navales (ASENAV) por $4.539 millones de pesos.

Así lo dio a conocer esta tarde, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés quien destacó esta importante noticia para la región y especialmente para los y las vecinas que viven en la zona más austral del territorio.

“Estamos muy felices de llevar buenas noticias a los vecinos y vecinas del Lago O´Higgins. Esta nueva nave permitirá el transporte no solo de personas sino también de vehículos y de ganado, permitiendo así que haya una oportunidad de desarrollo para este territorio que está en lo más austral de nuestra región. Es importante también recordar que este es un compromiso que el Ministerio de Obras Públicas tomó y que se siente muy feliz de poder cumplir con los vecinos y vecinas con quienes esperamos poder reunirnos pronto para poder así entregarles más información y recoger algunas expectativas sobre este proyecto”, afirmó Paloma Jara.

La nueva nave tendrá capacidad para 25 personas sentadas en butacas, cuatro automóviles y dos camiones o dos minibuses, y su velocidad mínima será de 11 nudos, es decir, 20,4 kilómetros por hora. Además, podrá transportar ganado en pie, para lo que contará con corrales desarmables para que los animales puedan ser estibados sin poner en riesgo la estabilidad de la embarcación.

El proyecto de diseño y construcción de la nave, que tendrá una eslora mínima de 25 metros y 32 de máximo, considera un plazo de ejecución de 548 días.

El Director Nacional de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas, Ricardo Trigo Pavez, valora este relevante hito para el proyecto, que busca mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la región de Aysén.

“Es un hito muy importante para el Servicio respecto al compromiso que tiene la DOP con este esperado anhelo en la región de Aysén con esta barcaza. Estamos muy contentos como Servicio de que hayamos cerrado el ciclo con la adjudicación de la nueva propuesta para el diseño y construcción de una barcaza con los más altos estándares técnicos y de comodidad, tanto para los pasajeros como para la carga, del lago O’Higgins. Con este hito ya comienza el contrato, y ahora viene una primera etapa de diseño donde se van a hacer reuniones participativas con la comunidad respecto de cómo se va a llevar a cabo esta nave y después viene la ejecución del proyecto para finalizar con una nueva barcaza en este sector”, sostuvo Trigo.