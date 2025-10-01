Directora (S) de Serviu afirmó que hasta ahora el sector Vivienda regional no presenta problemas financieros

Ante informaciones difundidas en medios de comunicación respecto a un eventual déficit financiero a nivel nacional en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Directora (s) del SERVIU Región de Aysén, Giovanna Gómez Gallardo, informó que a la fecha los proyectos en ejecución en la Región se desarrollan con normalidad y sin retrasos en los pagos asociados.

“Sabemos que existe preocupación en la comunidad frente a noticias que hablan de dificultades financieras; por eso queremos dar tranquilidad a las familias de Aysén y empresas del sector. Los proyectos habitacionales en ejecución en nuestra región están siendo financiados y los estados de pago de las obras se tramitan con normalidad. Al mismo tiempo, seguimos monitoreando de cerca la situación para resguardar la continuidad de las iniciativas”, manifestó.

En ese sentido precisó que, durante el transcurso de los últimos meses, se ha iniciado la construcción de viviendas en distintas comunas de la Región de Aysén, entre ellos en la localidad de Puyuhuapi con los proyectos Puyuhuapi Crece y Puyuhuapi II; en la localidad de Villa Mañihuales con el proyecto “Vida Nueva” y en la localidad de Balmaceda con el Proyecto “Unión y Esperanza.

Agregó la Directora del Serviu que, además, durante el mes de octubre se programa dar inicio a los Proyectos “Comité Unión y Esperanza” en Balmaceda y “Comité Río San Luis” de Puerto Cisnes, de manera de seguir avanzando en el desarrollo de los proyectos habitacionales en las distintas localidades de nuestra Región.

Finalmente, Giovanna Gómez, hizo un llamado a la responsabilidad en la entrega de la Información: “Entendemos la importancia de comunicar con claridad y responsabilidad, atendiendo a lo sensible que es el desarrollo de este tipo de proyectos para las familias. Nuestro compromiso es a tener un trabajo colaborativo e información oportuna a las empresas que son nuestros aliados estratégicos en este trabajo conjunto que va en directo beneficio de las familias de Aysén”, concluyó.