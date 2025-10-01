CAJ realizó atenciones en Lago Verde para conmemorar el Día Nacional de Acceso a la Justicia

Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar el trabajo y compromiso de acercar la justicia a las personas más vulnerables.

Con el propósito de acercar los servicios a las comunas más apartadas de los centros urbanos, la Corporación de Asistencia Judicial concretó un masivo despliegue de sus líneas y programas especializados en Lago Verde, esto en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Acceso a la Justicia.

El operativo, que se replicó en todas las regiones del país, fue encabezado por la directora regional María Francisca Vilches Gálvez, quién fue acompañada por profesionales del Consultorio jurídico de Puerto Cisnes, la oficina de Defensa Laboral de la región de Aysén, la dupla de la oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor, la línea La niñez y la Adolescencia se defienden y el Programa Mi abogado, quienes entregaron atención jurídica y social a los habitantes de esta comuna.

La Directora regional de la Corporación de Asistencia Judicial María Francisca Vilches se refirió al despliegue realizado explicando que “nos trasladamos hasta la comuna de Lago Verde con la finalidad de celebrar el Día Nacional de Acceso a la Justicia, en esta oportunidad como ya es tradición participamos con todas nuestras líneas de atención realizando atenciones socio- jurídicas a las y los vecinos que se acercaron a realizar consultas o que quisieron resolver dudas en distintas temáticas judiciales, también realizamos otras actividades con la comunidad, específicamente charlas sobre la ley Karin, realizamos reuniones de coordinación entre los profesionales que atienden a adultos mayores y los funcionarios municipales y también realizamos una actividad lúdica en la escuela con la finalidad de informar a los estudiantes sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la idea de esta instancia es participar en comunas donde no tenemos oficinas físicas con todas nuestras líneas de atención reforzando la presencia que como organismo tenemos en la región de Aysén entregando asesoría gratuita y especializada para toda la comunidad”.

Sobre esta iniciativa, el Seremi Samuel Navarro explicó que “otra jornada del Día de Acceso a la Justicia en la región de Aysén se lleva a cabo por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, sus distintos profesionales y líneas de trabajo en esta ocasión en la comuna de Lago Verde, cumpliendo con este cometido de desarrollar el acercamiento de los distintos servicios, líneas, programas y profesionales de la Corporación a localidades que no cuentan con oferta permanente de asesoría y servicios jurídicos”.

Mientras que la Administradora Municipal y alcaldesa (s) de Lago Verde Andrea Morales señaló que “tanto para nuestra alcaldesa Claudia Valdés como para mi y para toda la comunidad de Lago Verde, es muy importante que la Corporación de Asistencia Judicial esté hoy acá con nosotros entregando el acceso directo a la Justicia, somos un comuna bastante aislada y a veces es difícil esta conexión directa con la información, estuvimos en la sede del adulto mayor abordando temas muy interesantes como la Ley Papito Corazón, la protección al adulto mayor y a la vez la protección a los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna, muy contentos y agradecidos que traigan toda esta información importante a la comuna”.

Finalmente, cabe señalar que, durante el año 2024 las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país registraron más de 782 mil atenciones en orientación e información en derechos en todo el territorio nacional y defendieron en tribunales más de 247 mil causas en diferentes materias. Actualmente, las CAJ tienen presencia en el 95% de las comunas de todo el país, donde ejecutan las acciones a través de un servicio público, gratuito y especializado.