Inician obras en gimnasio de Liceo de Mañihuales: la inversión por más de $440 millones es impulsada por Mindep/IND y ejecutada por SLEP Aysén.

Este proyecto de conservación forma parte del compromiso presidencial con unidades educativas para mejorar la infraestructura deportiva y así entregar mayores oportunidades a los y las estudiantes.

En el marco del programa impulsado por el Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deportes de Chile, “Deporte en tu Escuela”, se concretó la entrega de terreno para el inicio de obras de conservación del gimnasio del Liceo Mañihuales, ubicado en la comuna de Aysén.

El hito se realizó en el propio liceo y contó con la presencia de la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán; el director del Liceo de Mañihuales, Carlos Jacob, representantes del Servicio Local de Educación Pública de Aysén (SLEP) y del Instituto Nacional de Deportes (IND), además docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa.

Un proyecto integral para el deporte escolar

La inversión permitirá mejorar de manera integral la infraestructura deportiva del establecimiento, incluyendo multicancha, baños y camarines, bodega, iluminación, sanitarios, climatización, cubiertas y revestimientos del gimnasio.

Este proyecto fue formalizado en diciembre de 2024 mediante un convenio de transferencia de recursos entre el IND y el SLEP Aysén, constituyéndose en un hito que no sólo materializa nuevas obras, sino que también refleja el trabajo colaborativo entre autoridades y comunidad escolar, con el compromiso de ofrecer espacios deportivos dignos y adecuados a las necesidades del territorio.

La Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, destacó la relevancia de la iniciativa señalando que “El desarrollo de estas obras es una muestra concreta del compromiso del Presidente Gabriel Boric con nuestra región y con la dignidad de nuestras comunidades educativas. Recuperar y mejorar espacios deportivos como el gimnasio del Liceo Mañihuales no es sólo infraestructura: es garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan lugares seguros y de calidad para desarrollarse en el deporte y la vida comunitaria, convirtiéndose en el tercer establecimiento beneficiado por este programa presidencial”.

En la misma línea, el director ejecutivo del SLEP Aysén, Sebastián González Rogers, subrayó el impacto positivo de las obras, agregando que “En enero del 2024 nuestro servicio asumió la gran misión no sólo de administrar establecimientos, si no de construir y avanzar una Nueva Educación Pública, donde las oportunidades y los recursos lleguen a todos los rincones de la región en igualdad de condiciones. Esto ha sido una ardua tarea que no solo involucra al SLEP, si no a muchos actores que de manera colaborativa han trabajado en esta meta de largo aliento, pero en la que hemos ido avanzando. Hoy realizamos la entrega de terreno del gimnasio del Liceo de Mañihuales también como una señal a toda su comunidad educativa que debemos seguir trabajando unidos en beneficios de los y las estudiantes. Junto a educación, deporte, municipios, Gobierno Regional entre otros, damos dignidad a la educación de Aysén”.

Desde la comunidad educativa también se expresó gratitud y entusiasmo por este avance, tal como señaló la estudiante Grabriela Alvarado Presidenta del Centro General de Estudiantes: “Para nosotros es una grata noticia ya que estuvimos esperando mucho tiempo con los alumnos y comunidad educativa la restauración ya que no se podía utilizar para todo lo que necesitábamos”. Asimismo, Breatriz Oyarzo, Presidenta del Centro General de Padres agregó, “Estamos contentos agradecidos de la Seremi del Deporte y de todos quienes trabajaron para lograr este proyecto que va a beneficiar a nuestros estudiantes”.

Las obras consideran, en términos generales, las siguientes intervenciones: Demolición de la cubierta de madera del gimnasio y reemplazo por radier de hormigón con pintura de terminación, mantenimiento y reparación de cubiertas y bajadas de aguas lluvias, reposición de cubierta y cielo falso en camarines, encajonamiento con yeso-cartón de la estructura metálica de cubierta, reposición de puertas de escape por puertas metálicas resistentes al fuego y con apertura con barra antipánico, normalización de la instalación eléctrica interior, reemplazo de equipos de iluminación del gimnasio y en camarines, traslado bajo radier de líneas de alimentación y retorno de equipos de calefacción, reposición de artefactos sanitarios en camarines, reposición de pinturas en recintos intervenidos y reposición de equipamiento.

Con la entrega del terreno a la empresa constructora adjudicada, se da inicio a las obras de conservación del gimnasio para recuperar la funcionalidad del recinto, cuyo plazo de ejecución será de 150 días, contemplando el término de la obra para febrero del 2026.

El programa presidencial “Deporte en Tu Escuela”, no sólo ha beneficiado al Liceo de Mañihuales, sino que también, a las Escuelas Guido Gómez Muñoz de Puerto Cisnes, proyecto ejecutado el 2023 y Nieves del Sur de Coyhaique, cuyas obras están actualmente en ejecución. Con la puesta en marcha de estos tres proyectos, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pone énfasis en el desarrollo integral de los y las estudiantes de la educación pública, mejorando la calidad de la infraestructura deportiva como un derecho que debe llegar a todos los territorios.