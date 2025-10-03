CORPAYSÉN y la industria del salmón entregan apoyo histórico a estudiantes de Guaitecas

La entrega de 35 becas sociales a estudiantes de la comuna de Guaitecas abre un nuevo camino para fortalecer la formación de jóvenes que buscan continuar sus estudios fuera de la isla. Esta iniciativa refleja el valor de la colaboración entre CORPAYSÉN, la industria del salmón, las autoridades y la comunidad local.

En la comuna de Guaitecas se llevó a cabo la entrega de 35 becas sociales destinadas a estudiantes que inician o continúan su formación fuera de la isla. El esfuerzo conjunto entre CORPAYSÉN, SalmonChile, Blumar, Camanchaca, Salmones Australis y la Municipalidad de Guaitecas busca aliviar la carga de las familias y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la juventud local.

El alcalde de Guaitecas, Bans Puinao Carimoney, valoró la entrega: “Este aporte es inédito para nuestra comuna. Gracias a la gestión conjunta con CORPAYSÉN, SalmonChile y empresas como Blumar, Camanchaca y Salmones Australis, hoy podemos entregar una beca de continuidad en beneficio directo de 35 estudiantes. Es un ejemplo de cómo la alianza público-privada genera resultados concretos para nuestra comunidad.”

Hernán Rebolledo, presidente de la Corporacion de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén – CORPAYSÉN, destacó el rol de la corporación como articuladora regional: “Como Corporación sentimos un profundo orgullo de ser parte de esta iniciativa que pone en el centro a los jóvenes y sus familias. Gracias al apoyo de nuestros socios y a la articulación público-privada, hoy demostramos que cuando comunidad, empresas e instituciones se unen, es posible generar cambios reales y proyectar un futuro con más oportunidades para el litoral de Aysén.”

Desde las familias beneficiadas, Héctor Lepío, apoderado de dos estudiantes, compartió su emoción: “Estas becas son una ayuda enorme. Nos permiten costear arriendo, movilización y alivian el bolsillo de quienes tenemos a nuestros hijos estudiando fuera. Agradecemos profundamente a la industria, a la municipalidad y a CORPAYSÉN por hacer esto posible.”

La ceremonia, realizada en el Centro Cultural de Melinka, contó con la presencia de autoridades locales, apoderados y representantes de la industria, reafirmando que la unión público-privada es clave para proyectar un litoral de Aysén más justo, inclusivo y con oportunidades para todos.

Finalmente, es importante destacar que SalmonChile, Blumar, Camanchaca y Salmones Australis no sólo apoyaron la iniciativa, sino que además son socios activos de CORPAYSÉN, reafirmando el compromiso de la corporación y su red de aliados por impulsar el desarrollo social y productivo de la región.