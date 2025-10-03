Marcia Raphael denuncia eliminación de subsidio al cabotaje: Generará alza en combustibles y productos

La medida del gobierno impactará en un alza inmediata que se estima entre $28 a $48 pesos por litro en las gasolinas de 93 y 97 octanos en nuestra región.

El Ministerio de Hacienda eliminó el subsidio al cabotaje para las regiones de Aysén y Magallanes. Este beneficio tiene por objetivo cubrir el transporte de los combustibles desde las refinerías en la zona norte hasta la zona austral de nuestro país. Ante el escenario, la diputada por Aysén, Marcia Raphael, refutó al gobierno ante el alza que esta decisión traerá en los combustibles a nivel regional y con ello un eventual aumento en la compra-venta de servicios.

La medida tomada por la cartera liderada por el ministro, Nicolás Grau, fue confirmada por la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) a través de un comunicado en el que se indica que “La empresa informa que recientemente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda comunicó la suspensión, a contar del 2 de octubre del 2025, del apoyo financiero realizado durante los últimos años al cabotaje de gasolinas en las regiones de Aysén y Magallanes”.

Ante el escenario que genera para nuestra región la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda, la diputada, Marcia Raphael, expresó que “la decisión tomada por el gobierno del presidente Boric es gravísima para nuestra región, ya que la eliminación del subsidio al cabotaje generará un aumento entre $28 a $48 pesos por litro en el valor de los combustibles en nuestro territorio. Para una zona aislada económica y geográficamente como la nuestra esto es inaceptable, y ratifica la falta total de sintonía que este gobierno tiene con Aysén”.

“Nos preocupa porque la consecuencia inmediata será un golpe al bolsillo de todos los Ayseninos en el mismo transporte, los alimentos y diversos otros servicios que forman parte de nuestra actividad económica y nuestra vida cotidiana”, agregó la parlamentaria.

“Desde nuestro rol como diputada, además de expresar el más absoluto rechazo a esta decisión, quiero hacer un llamado de unidad a todas las autoridades regionales y comunales para que representemos nuestra molestia al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República Gabriel Boric, por supuesto, desde el Congreso lo haremos ver en conjunto a las autoridades de Magallanes para que sea revertida cuanto antesc, ojalá durante las próximas horas”, concluyó Marcia Raphael.