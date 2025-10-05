Mowi y Sence impulsan formación laboral y técnica en la región de Aysén

Un total de 33 personas se certificaron en el curso de Técnicas de Soldadura al Arco Voltaico, y siete profesionales de Mowi obtuvieron su título como Técnicos de Nivel Superior en Administración de Sistemas Logísticos gracias al beneficio de Becas Mowi.

Puerto Chacabuco fue escenario de una ceremonia que marcó un avance significativo en la formación laboral y técnica de la región de Aysén.

Por una parte, 33 personas que trabajan en la planta de Mowi completaron el curso de Técnicas de Soldadura al Arco Voltaico, iniciativa que tuvo una duración de 50 horas y que contó con la participación de 12 mujeres, contribuyendo a reducir la brecha de género en un oficio históricamente masculinizado. Este programa fue canalizado a través de la franquicia tributaria de capacitación con la OTIC Proforma y ejecutado junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Asimismo, se reconoció el esfuerzo de siete colaboradores de Mowi que lograron su título de Técnico de Nivel Superior en Administración de Sistemas Logísticos en el CFT Estatal de Aysén, como parte de los beneficios entregados por la Beca Mowi, que busca abrir oportunidades de desarrollo profesional y educacional a las personas que trabajan en Mowi.

La actividad reunió a autoridades regionales, representantes del Sence, del CFT, dirigentes sindicales y colaboradores de la compañía. La directora nacional del Sence, Romanina Morales Baltra, destacó el valor de estas alianzas, “trabajando juntos se pueden determinar en qué materias capacitarse, lo que mejora la satisfacción laboral, aumenta el rendimiento, fortalece el sentido de pertenencia y reduce la rotación. En Mowi pude ver que las personas trabajadoras están en el centro de las buenas prácticas laborales, más allá de la producción”, comentó.

En tanto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, relevó que este tipo de instancias fortalecen el diálogo social tripartito, “lo que vimos hoy es lo que quisiéramos ver en todos los espacios laborales: un diálogo virtuoso entre trabajadores, empleadores y el Estado. Aquí se está haciendo un gran trabajo que esperamos se pueda seguir replicando”.

Desde Mowi, Juan Ignacio Aguilera, subgerente de Planta Chacabuco, recalcó que “nos enorgullece ver cómo trabajadores y estudiantes de Puerto Aysén culminan una etapa que no solo fortalece sus trayectorias personales y laborales, sino que también aporta al crecimiento de toda la región. En el marco de nuestra estrategia de sustentabilidad dentro de su pilar personas y su foco en generar trabajos significativos, Mowi toma un rol activo en el desarrollo de competencias clave, pues estamos convencidos que la educación y el desarrollo son elementos fundamentales que generan una oportunidad para transformar vidas y construir futuro”.