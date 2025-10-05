Ejército mantiene despliegue activo en Aysén ante emergencia climática

En el contexto de la Alerta Roja vigente para las provincias de General Carrera y Capitán Prat, producto del intenso sistema frontal que afecta a la Región de Aysén, el Ejército, a través de la IV División, mantiene un amplio despliegue de personal y medios en apoyo directo a la población.

Cuatro Patrullas de Auxilio y Rescate Militar del Ejército (PARME), pertenecientes a la Compañía Andina Divisionaria N.º 20 “Cochrane”, se encuentran operando en distintos puntos de la zona sur de la región, realizando labores de evacuación, traslado de suministros y asistencia a familias afectadas por las lluvias y el desborde de ríos.

En el sector del puente Los Mellizos, los efectivos han prestado apoyo a vecinos con viviendas anegadas, colaborando en tareas de contención y resguardo. Paralelamente, en el río Baker, una de las patrullas, equipada con medios anfibios, ha realizado cruces en bote zodiac hacia sectores aislados, verificando en terreno el estado de salud de las personas y sus principales necesidades.

“Estamos desplegados en todos los sectores donde se ha requerido apoyo. Nuestro personal está trabajando sin interrupciones para asistir a la comunidad y responder ante cualquier situación crítica que se presente”, indicó el Comandante de la Compañía Andina Divisionaria N.º 20 “Cochrane”, Teniente Coronel Jaime Aliaga C.

En la localidad de San Lorenzo, se concretó una evacuación médica de urgencia, coordinada con autoridades locales y servicios de salud, como parte del apoyo integral que se está brindando a la comunidad.

Además, se dará inicio a la entrega de forraje para los animales que permanecen en campos incomunicados, como parte de las medidas de apoyo rural ante la emergencia.

La Institución también ha tenido una participación activa en las sesiones del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia en la que se coordinan las acciones con los distintos organismos gubernamentales.

Las tareas de apoyo se realizarán durante todo el fin de semana y mientras persistan las condiciones adversas, con foco de brindar conectividad y soporte logístico en los sectores más afectados de la región.

Estas labores del Ejército se enmarcan en su Área de Misión correspondiente a la de Emergencia Nacional y Protección Civil.