Evacuación de alumnos y docentes aislados en Puerto Cristal

El operativo, solicitado por la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera y ejecutado por la Capitanía de Puerto del Lago General Carrera, permitió el rescate y traslado seguro del grupo de estudiantes afectados hasta la localidad de Puerto Ibáñez, utilizando para ello la lancha patrullera marítima, en condiciones que garantizaron la integridad de todos los involucrados.

Esta acción refuerza el compromiso permanente de la Armada de Chile con la salvaguarda de la vida humana en el mar, especialmente en zonas aisladas de difícil acceso, donde las condiciones climáticas adversas pueden poner en riesgo a la población. Desde la Autoridad Marítima local se reiteró el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones ante fenómenos meteorológicos que puedan comprometer la seguridad.

En una rápida y oportuna acción, la lancha de la Armada de Chile, Unidad Marítima LPM-4408, dependiente de la Capitanía de Puerto del Lago General Carrera, se trasladó hacia el sector de Puerto Cristal con el objetivo de evacuar a 22 alumnos y 2 docentes que quedaron aislados producto del reciente frente de mal tiempo que azotó la provincias de Lago General Carrera y Capitán Prat