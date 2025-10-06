Sección Aérea de Carabineros realizó traslado aeromédico de paciente renal aislado por temporal en Aysén

El caso se conoció a través de redes sociales, siendo derivado desde Puerto Río Tranquilo a Coyhaique, dada la imposibilidad de viajar por tierra a raíz de los cortes de la Ruta 7 productor del sistema frontal.

Un operativo aeromédico de emergencia culminó con éxito el traslado de un paciente con insuficiencia renal crónica que requería diálisis constante, desde la localización de Puerto Río Tranquilo hasta la ciudad de Coyhaique. La acción se hizo prioritaria debido a la emergencia climática que mantiene cortadas las rutas en la Región de Aysén, poniendo en riesgo la continuidad de su tratamiento vital.

Caso se conoció por redes sociales

Según indicó el Jefe de la Sección Aérea de Carabineros Coyhaique, Teniente Coronel Gerardo González López, el traslado se concretó durante la tarde del sábado, luego que su caso se conoció y difundió inicialmente a través de las redes sociales, lo que permitió una respuesta oportuna.

“Queremos agradecer principalmente en este caso a los vecinos porque esta situación se conoció a través de las redes sociales. Nosotros nos enteramos en primera instancia por las mismas personas que hicieron llegar esto”, señaló el Oficial.

Tras recibir la alerta, se realizaron las confirmaciones necesarias con el apoyo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), tanto en el sector de Río Tranquilo como en Coyhaique, para coordinar la logística del vuelo.

La solicitud formal para efectuar el traslado fue canalizada a través del Delegado de la Provincia de General Carrera, quien, según estuvo constantemente monitoreando esta situación.

La coordinación interinstitucional fue clave para aprovechar las condiciones meteorológicas que permitieron llevar a cabo el traslado aeromédico.

Condición de salud

El Teniente Coronel Gerardo González López, indicó que “Don Patricio” necesita dializarse más de una vez a la semana de forma permanente, quien al momento de su traslado se encontraba en buenas condiciones durante el viaje, siendo monitoreado previamente por personal de salud en Puerto Río Tranquilo.

Tras el arribo a Coyhaique, el paciente continuará con el procedimiento de atención médica, en tanto que su estadía en la capital regional se extenderá por el tiempo que la ruta permanezca cortada.

“Él se va a mantener en la ciudad de Coyhaique pero sin duda hay muchas otras personas en la región que tienen dificultades similares y que se deben atender”, manifestó el Jefe de la Sección Aérea, recordando el desafío logístico que la emergencia climática impone a otros pacientes con necesidades médicas críticas en zonas aisladas de Aysén.

“La verdad que nos tiene muy contentos el poder finalizar esta jornada con este traslado aeromédico”, expresó el Oficial, quien reiteró su agradecimiento a los vecinos de la región quienes solidarizaron con “don Patricio” y empatizaron con su situación de salud.