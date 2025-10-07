Carabineros lidera puente aéreo vital para traslado de suministros médicos en medio de emergencia climática regional

Tras coordinaciones, la Sección Aérea realizó el traslado de sangre entre el Hospital Regional de Coyhaique y el Hospital de Cochrane.

Carabineros de Chile -a través de la Sección Aérea Coyhaique- ha intensificado su despliegue operativo en la región de Aysén para enfrentar las consecuencias del frente climático que afecta a la zona, enfocándose en asegurar la conectividad y el traslado de suministros vitales a través del único puente aéreo viable en la emergencia.

La Institución ha jugado un rol clave, particularmente debido a que el helicóptero es el único que se mantiene operativo en la región para este tipo de tareas.

A raíz de un sobrevuelo efectuado la tarde del viernes, el cual permitió realizar un chequeo exhaustivo del estado de las rutas hacia el sur del territorio, la prioridad durante el sábado fue atender los múltiples requerimientos de urgencia que se han presentado.

Traslado de sangre

Una de las operaciones más críticas llevadas a cabo durante el fin de semana fue el traslado de sangre desde el Hospital Regional de Coyhaique hacia el Hospital de Cochrane.

Esta acción se concretó gracias a una coordinación interinstitucional, a partir de una solicitud formal planteada por la Delegación Presidencial de Capitán Prat.

“En este contexto, el día de hoy (sábado) a primera hora salimos con este suministro médico vital que permita el normal funcionamiento del Hospital de Cochrane” señaló el Jefe de la Sección Aérea de Carabineros Coyhaique, Teniente Coronel Gerardo González López.

Durante la emergencia climática, el helicóptero de Carabineros ha sido esencial para establecer un puente aéreo que permita sortear las dificultades y bloqueos terrestres provocados por las condiciones meteorológicas, garantizando así la asistencia sanitaria a las zonas más aisladas de la región.

Carabineros mantiene su despliegue priorizando las labores de rescate, apoyo logístico y asistencia a la comunidad afectada por la inclemencia climática.