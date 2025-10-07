“Negligencia brutal”: Diputado René Alinco denuncia incapacidad de Senapred ante emergencia en Aysén

El parlamentario acusó al director regional de Senapred de no decretar alerta amarilla en Coyhaique pese a la gravedad de la situación en zonas rurales afectadas por nevazones e inundaciones. Anunció que pedirá reuniones en Santiago con autoridades nacionales para exigir respuestas.

El diputado por Aysén, René Alinco, manifestó duras críticas a la gestión de Senapred en medio de la emergencia climática que afecta a comunas como Coyhaique y Puerto Ingeniero Ibáñez, donde fuertes nevazones e inundaciones han golpeado especialmente al mundo campesino.

“Estamos frente a una negligencia brutal. El director regional de Senapred aún no decreta alerta amarilla en Coyhaique, pese a la magnitud de la emergencia. Esto impide liberar fondos que el municipio y el concejo ya tienen aprobados para ir en ayuda de los campesinos”, señaló Alinco.

El parlamentario explicó que, debido a esta demora, los alcaldes se han visto obligados a usar recursos extraordinarios de otros fondos para entregar alimentación a los animales y enfrentar la crisis. “El director regional no tiene competencias para responder a esta emergencia. No sabe lo que es vivir estas inclemencias en terreno”, enfatizó.

Alinco informó que se comunicó con el subsecretario de Agricultura, quien habría gestionado recursos extraordinarios que llegarán a la región en los próximos días. Asimismo, sostuvo conversaciones con el gobernador regional y los alcaldes locales, quienes también expresaron su preocupación por la falta de respuesta institucional.

El diputado anunció que mañana viajará a Santiago para solicitar audiencia con la directora nacional de Senapred y con el ministro del Interior, con el fin de denunciar lo que calificó como una incapacidad inaceptable en el manejo de la emergencia.

“Los grandes responsables de esta situación son las autoridades que no actúan a tiempo, y los grandes perjudicados son nuestros esforzados campesinos de Aysén”, concluyó.