Ayseninos relegan a la industria del salmón a un séptimo lugar al pensar en el futuro de la región

Según datos del Informe del Barómetro Regional Aysén 2024 “Chile visto desde sus regiones” elaborado por la Universidad de Aysén.

El propio gobernador regional Marcelo Santana indicó que “la imagen de las salmonicultoras no es muy positiva por su impacto medioambiental”.

Actualmente la mayoría de las empresas del sector, que operan en áreas protegidas, cuentan con procedimientos sancionatorios abiertos instruidos por la Superintendencia del Medio Ambiente.

A pesar de los esfuerzos comunicacionales y políticos de la industria del salmón a través de sus organizaciones gremiales, la comunidad de Aysén no está convencida de que sea la actividad productiva en la que quiere se base la economía regional en el futuro. Esto, según datos del Informe del Barómetro Regional Aysén 2024 “Chile visto desde sus regiones” elaborado por la Universidad de Aysén.

El documento fue realizado en el marco del proyecto ESR Mineduc de fortalecimiento institucional y fue implementado en universidades de siete regiones.

En éste, se solicitó evaluar “la importancia de las siguientes actividades económicas pensando en el futuro de la Región de Aysén”. Ante esto, un 95 % de los consultados respondió que es el turismo el principal rubro, seguido por la ganadería con un 93 % y la agricultura con un 91 % de respaldo.

Recién en el séptimo lugar, tras energías renovables (86 %), actividades tecnológicas y de innovación (86 %), y la pesca artesanal (84 %), se ubica el cultivo de salmones, con un 73 % de respaldo y un 24 % de las personas que consideran que su aporte para el futuro de la región es nulo o poco importante. En último lugar están el cultivo de mitílidos (62 %) y la pesca extractiva (45%).

Esta crítica percepción es sustentada por el gobernador regional Marcelo Santana , para quien “la imagen de las salmonicultoras no es muy positiva por su impacto medioambiental”. Lo cual justifica porque ha “ocurrido que algunas incurren en faltas”, información que no es del toda precisa, considerando que la mayoría de las empresas ( Los Fiordos , Aqua Chile , Mowi , Cooke , Australis Mar , Blumar , Multi X , Salmones Yadrán , Salmones Camanchaca , Fiordo Azul , Cermaq , Invermar ) mantienen abiertos procedimientos sancionatorios instruidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Todas las mencionadas, además, operan en áreas silvestres protegidas como reservas y parques nacionales.

En el sistema existe un total de 87 procesos de este tipo en distinto grado de tramitación, lo cual de alguna forma incide en la percepción ciudadana que desplaza a la industria del salmón a uno de los últimos lugares de las “actividades productivas pensando en el futuro de la región”.