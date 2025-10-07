Funcionarias y funcionarios de INJUV se movilizan de manera indefinida en defensa de las juventudes y en rechazo al recorte presupuestario 2026

Durante este viernes 3 de octubre, las y los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de todo el Chile dieron inicio a una movilización y paralización indefinida, en rechazo al recorte presupuestario que pretende aplicar el Gobierno para la ejecución 2026 de los programas dirigidos a las juventudes.

Según explicó Yuksu Ramos Ardiles, presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INJUV (AFINJUV), “hemos paralizado nuestras acciones frente a la rebaja presupuestaria y los distintos recortes sectoriales que hemos enfrentado. Nos preocupa profundamente que una deficiencia presupuestaria atente contra el desarrollo y fortalecimiento de las políticas nacionales de juventudes”.

De acuerdo con la propuesta ingresada al Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos 2026, INJUV enfrenta una disminución de 875 millones de pesos, recursos que hoy sostienen programas claves como Hablemos de Todo, Compromiso Joven, Observatorio de las Juventudes y Voluntariado.

Este recorte atenta también directamente contra las juventudes del país, al poner en riesgo el funcionamiento de las direcciones regionales del Maule y Aysén, que podrían ser cerradas culminando el año 2025. Con ello, se eliminarían espacios públicos y gratuitos donde las juventudes de diversas comunidades hoy se organizan, se capacitan y participan activamente en la construcción de sus territorios. A ello se suma que 48 funcionarias y funcionarios perderían sus empleos en diciembre del año en curso, afectando directamente la continuidad del trabajo territorial que se realiza en todo país.

Desde AFINJUV, las y los trabajadores advierten que esta situación no es aislada, sino el resultado de años de precarización laboral y reducción constante del presupuesto, lo que ha limitado cada vez más el alcance de las políticas públicas de juventud.

Las funcionarias y funcionarios de INJUV hacen un llamado a la ciudadanía, a las juventudes, a las y los parlamentarios y a las organizaciones sociales a apoyar esta movilización y a exigir la reposición del presupuesto, para garantizar que las políticas de juventud sigan siendo un derecho y no un privilegio.

Desde este viernes 3 de octubre, las y los trabajadores mantendrán un paro de manera indefinida, realizando acciones de movilización y visibilización en Santiago y en todas las regiones del país, en defensa de las juventudes, del trabajo público y de la dignidad laboral.