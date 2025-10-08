Diputada Marcia Raphael logra aprobación unánime de proyecto que solicita una unidad de diálisis en el nuevo Hospital de Chile Chico

El requerimiento de la unidad de diálisis en la ciudad del Sol ha sido también impulsado por el Concejo Municipal y organizaciones sociales de la localidad, lo que fue respaldado desde la Cámara por la diputada Raphael.

Por unanimidad en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de resolución presentado por la diputada(RN), Marcia Raphael Mora, en el que solicita al Ministerio de Salud la instalación de una unidad de diálisis en el nuevo Hospital de Chile Chico, actualmente en marcha blanca.

La iniciativa busca responder a una necesidad de los habitantes de la Provincia de General Carrera y alrededores, quienes deben realizar importantes esfuerzos económicos, logísticos y otros a nivel familiar para poder acceder a tratamientos de diálisis en la capital regional, principalmente.

En la intervención realizada en sala, la diputada, Marcia Raphael explicó que “los pacientes de diálisis de nuestra Región de Aysén deben realizar enormes sacrificios, ya que existen localidades ubicadas a seis, ocho o incluso más horas de distancia de Coyhaique o Puerto Aysén, donde se concentran los servicios de salud especializados. Por ende, esta situación los obliga, muchas veces, a cambiar su lugar de residencia, perdiendo su arraigo social y familiar debido a los requerimientos propios del tratamiento”.

La diputada detalló a sus pares que esta realidad genera altos costos también para algunos municipios y servicios sociales, que deben destinar recursos para transporte y alojamiento de los pacientes que se trasladan regularmente a las ciudades donde están los centros de diálisis.

En ese contexto, destacó que la puesta en marcha del nuevo hospital de Chile Chico había generado “una gran expectativa” entre los habitantes de la comuna y de localidades cercanas, quienes esperaban que el recinto contara con esta prestación. Sin embargo, el diseño actual no contempla una unidad de diálisis, frustrando dicho anhelo.

“Por eso presentamos este proyecto de resolución, para que el Ejecutivo y el Ministerio de Salud consideren la posibilidad de instalar una unidad de diálisis en el hospital de Chile Chico, tal como también lo ha solicitado el propio alcalde de la comuna”, enfatizó la parlamentaria.

“A través de este proyecto, además de solicitar implementar la unidad en este Hospital, podrían también reducirse los traslados, aliviar el gasto público asociado a subsidios y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal que se encuentran en la zona sur de la región”, concluyó la diputada Marcia Raphael.