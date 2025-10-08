Carabineros Aysén prepara la Avanzada Fronteriza Transitoria Paso Marconi en Campos de Hielo Sur

La Institución se encuentra desarrollando trabajos orientados a garantizar las condiciones de habitabilidad y seguridad del lugar que próximamente albergará al personal que prestará servicios en este remoto e inhóspito rincón de la Patagonia Chilena e importancia estratégica para Aysén.

Carabineros de Chile en la Región de Aysén se encuentra ultimando los detalles para la próxima implementación de la Avanzada Fronteriza Transitoria Paso Marconi de cara a la temporada estival, un hito que reforzará la presencia del Estado, resguardo de la soberanía y el control en la compleja geografía de Campos de Hielo Sur.

Trabajos en refugio Eduardo García Soto

El Subprefecto Rural Fronterizo de la Prefectura de Carabineros Aysén, Teniente Coronel Rodrigo Molina Trujillo, informó que la Institución se encuentra por estos días desarrollando diversas gestiones, mejoras y trabajos orientados a garantizar las condiciones de habitabilidad y seguridad del personal en este remoto sector de la Patagonia Chilena.

Con este fin, Carabineros ha estado trabajando intensamente en el refugio García Soto, gracias a las coordinaciones establecidas con la Dirección Regional de CONAF. El objetivo principal es realizar diversos arreglos y mejoras para optimizar los aspectos de habitabilidad y seguridad del personal que próximamente prestará servicio en la avanzada.

Debido a la geografía y condición climática extrema, Carabineros continúa trabajando con la finalidad de mantener equipos de comunicaciones, suministro eléctrico, abastecimiento y seguridad en un entorno aislado.

Sumado a las adecuaciones en el refugio existente, el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, en coordinación y apoyo del Gobierno Regional señaló que se está gestionando la adquisición de módulos de habitabilidad que serán instalados próximamente en el sector, manteniendo ya las autorizaciones para su instalación por parte de la Dirección Regional de CONAF.

Importancia estratégica

La presencia de Carabineros en el Paso Marconi es de vital importancia, ya que sitúa a la Institución y el Estado en un punto estratégico dentro de Campos de Hielo Sur.

Según lo informado por el Subprefecto Molina, el personal desplegado tendrá la misión de controlar las diferentes leyes especiales que rigen en materia de frontera, posicionar la presencia institucional y del Estado de Chile en un sector de difícil acceso y de alto valor geopolítico en la Región de Aysén.

Cabe recordar que durante la temporada entre enero a marzo de 2025, Carabineros realizó una serie de controles a personas que ingresaron al territorio nacional a través del paso Marconi, siendo la mayor parte de ellos extranjeros, en su gran mayoría europeos.

De la totalidad de las personas controladas que ingresaron de infantería desde el vecino país, 12 no contaban con situación migratoria regular, es decir, no contaban con la autorización para estar en territorio nacional, siendo denunciados.

La implementación de la Avanzada Fronteriza Transitoria Marconi representa un esfuerzo logístico significativo y subraya el compromiso de Carabineros con la vigilancia y resguardo de las zonas fronterizas más australes y desafiantes del país.