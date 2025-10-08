Javier Alarcón asume el liderazgo de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Aysén

Coyhaique.- El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, nombró al profesional Javier Alarcón Santolalla como el nuevo jefe de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), área que se focaliza en la planificación, ejecución y coordinación de proyectos de infraestructura y conectividad.

Alarcón, quien asume desde octubre, es ingeniero constructor de la Universidad Austral de Chile con un Diplomado en Gestión de Residuos.Previamente, se ha desempeñado en diversos cargos del sector público, siempre vinculado a la Región de Aysén: en la Seremi de Salud, entre 2005 y 2011, y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), desde 2011 a la fecha, entre otros.

El jefe de la División de Infraestructura y Transportes (DIT) afirmó que se trata de un gran desafío: “Si bien todas las divisiones son importantes en el quehacer del Gobierno Regional, creo que la DIT tiene un llamado especial a trabajar a toda máquina para impulsar diversos proyectos de infraestructura que requieren tiempo y planificación. El gobernador Marcelo Santana ha sido enfático en señalar que las grandes obras son clave para la reactivación económica de la región y la generación de empleos. Además, se trata de obras que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, por eso entre más proyectos logremos levantar, mayor será el bien que logremos hacer durante esta administración”.

Durante la emergencia climática, Javier Alarcón estuvo en terreno junto al gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, para evaluar la situación de caminos e infraestructura al sur de la región y prestar la ayuda necesaria.

El nuevo jefe de la DIT reemplazará a Raimundo Cristi Saavedra, quien asumirá nuevos proyectos personales relacionados al área de las obras de infraestructura y el turismo.