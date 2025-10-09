Gobernador regional de Aysén compromete apoyo a campesinos damnificados a través de Plan Aysén Campo Vivo

Tras varios días en terreno recorriendo la Región de Aysén, el gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, comprometió apoyo a agricultores y ganaderos para que puedan recuperar su producción prontamente.

El gobernador regional y su equipo visitaron los alrededores de Cochrane, Lago Brown, Chile Chico, Bahía Murta, Mallín Grande y Puerto Río Tranquilo, entre otras localidades, constatando el anegamiento de caminos y los daños que sufrieron principalmente los campesinos de la región.

“La situación es dramática, sobre todo para el sector campesino”, afirmó el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, durante su recorrido en diversas localidades de la región. “Nosotros estamos muy comprometidos y a través de nuestro programa Aysén Campo Vivo. Vamos a destinar recursos para ir recomponiendo masa ganadera, ir apoyando al sector campesino, fortaleciendo la productividad de nuestros campos, que creo que es importante volver a retomar”, agregó.

En su recorrido, tuvo la oportunidad de compartir con dirigentes y alcaldes, tales como Patricio Ulloa, alcalde de Cochrane, y Ariel Keim, alcalde de Chile Chico.

El alcalde Patricio Ulloa agradeció al equipo de vialidad y al gobernador regional: “Yo creo que es importante estar en terreno, constatando todo lo que ocurrió por este frente de mal tiempo, en lo que le ha pasado a los agricultores y lo que ocurrió en el deterioro de los caminos”.

El presidente de la Junta de Vecinos San Lorenzo, Ramón Paillacar, contó que todos los pobladores fueron afectados con el temporal y que se necesita forraje y pasto para alimentar a los animales de forma urgente: “Acá la lluvia afectó en general a todos los pobladores. Se les murieron terneros, corderos. Así que igual el río se desbordó. Este cubrió algunas casas de algunos pobladores igual, así que nos afectó bastante este temporal”.

En tanto, que el alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, destacó la rápida respuesta del Gobierno Regional de Aysén: “Hemos sido testigos, en conjunto con el gobernador y con el presidente de la junta de vecinos, del daño que ha causado este frente de mal tiempo y, también, por supuesto, de la contingencia que tenemos que aplicar ahora para obviamente ir en apoyo y respaldo de cada uno de nuestros vecinos. Yo quiero agradecer personalmente el apoyo que hemos recibido desde el Gobierno Regional. Ha sido la primera autoridad regional que ha estado con nosotros en terreno de in situ, conociendo de primera fuente y fiel testimonio de nuestros propios vecinos la realidad”.

Desde Bahía Murta, el gobernador Marcelo Santana realizó una actualización de la situación: “Hay vecinos de sectores rurales que prácticamente lo perdieron todo en referencia, a su capacidad productiva, muerte de ganados, inundaciones de potreros, que servían para talaje o para cosecha de forraje. Todo perdido. Entonces uno tiene que llamar firmemente a tomar acciones. Pero no sólo inmediata, sino que también acciones que permitan recuperar la capacidad productiva del sector rural”:

También, anunció que se reunirá esta semana con el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, para ver qué acciones en conjunto se deben realizar.