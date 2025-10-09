AquaChile reafirma su liderazgo en innovación y sostenibilidad tras obtener el primer lugar en el Ranking MIC 2025

El reconocimiento se ha consolidado como uno de los principales barómetros empresariales en Chile, evaluando aspectos como cultura organizacional, liderazgo e impacto en proyectos.

AquaChile fue distinguida como la empresa más innovadora en la categoría Salmonicultura en una nueva versión del Ranking Most Innovative Companies (MIC) 2025, que reconoce a las compañías que lideran en esta materia a nivel nacional.

El ranking, elaborado por MIC Business Consulting, con el respaldo del ESE Business School de la Universidad de los Andes y El Mercurio, destaca a las organizaciones que impulsan la innovación como motor de desarrollo, eficiencia y sostenibilidad. En esta edición, AquaChile obtuvo el primer lugar dentro del sector salmonicultor, reafirmando su compromiso con la transformación tecnológica y la mejora continua de sus procesos productivos.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo permanente de todos nuestros equipos por incorporar las ganas de seguir transformando nuestra cadena de valor. En AquaChile creemos que estos elementos son claves para avanzar hacia una industria más sustentable, eficiente y conectada con los desafíos globales del rubro”, dijo Francisca Ariztía, Gerente de Comunicaciones y Reputación Corporativa de AquaChile.

El Ranking MIC se ha consolidado como uno de los principales barómetros de innovación empresarial en Chile, evaluando aspectos como cultura organizacional, liderazgo, gestión e impacto de los proyectos desarrollados.

Por su parte, Patricio Cortés, representante de MIC Business Consulting, destacó: “La innovación es capaz de producir impacto, y para esto no hay que quedarse en el concepto. El concepto es la excelencia. La excelencia es lo que agrupa todo y finalmente genera el impacto. Este año mapeamos 122 grandes compañías, y los premiados son los mejores de cada industria. Es decir, los 40 premiados son el número uno de su industria.”

Con este reconocimiento, AquaChile reafirma su liderazgo en la industria, impulsando esta transformación como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del sector y contribuir al desarrollo sostenible del país.