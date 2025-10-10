Gobernador regional de Aysén: “Tener el Rally Mobil en Aysén es un gran privilegio”

A pocas horas del inicio del Copec Rally Mobil, se realizó la conferencia de prensa con el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, el productor general del evento, Sernatur y Carabineros. En la instancia, se destacó la visibilidad que tendrá Aysén con la transmisión del evento en más de 40 países.

Coyhaique, 9 de octubre de 2025. Después de 12 años, vuelve el Copec Rally Mobil a la Región de Aysén a entregar a los ayseninos y visitantes un espectáculo de primer nivel que será presenciado en gran parte del mundo.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, explicó que este evento es muy positivo, porque contribuye a impulsar la economía regional: “Vamos a aprovechar todos los medios de difusión para mostrarle a Aysén a Chile y el mundo, que es uno de los grandes propósitos que tenemos en esta alianza virtuosa con Copec Rally Mobil, Sernatur y con toda la estructura regional con la cual estamos trabajando… para que Aysén vuelva a crecer, que es nuestro gran objetivo, nuestra gran misión desde el Gobierno Regional”.

Así mismo lo afirmó, Felipe Horta, productor general del Copec Rally Mobil: “Vamos a permitir a través de esta actividad deportiva transformar, aportar un granito de arena, yo diría bastante grande, una especie de baldeada de arena potente para transformar la marca Aysén Patagonia como un destino conocido en el mundo, a través de esta gran cobertura periodística. Las transmisiones en vivo a través de Space, a través de TNT Sports, Mega, las transmisiones de Más Motor, TVN Canal 24 horas, HBO Max y, por supuesto, también Discovery Turbo. Vamos a tener una gran cobertura”.

En la misma línea, el director de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos, destacó el movimiento que ha generado el evento en la región: “La producción de Rally Mobil nos está permitiendo efectivamente abordar la estacionalidad que se concentra principalmente en temporada alta. Hoy día tenemos información de una alta tasa de ocupación hotelera, compras de servicios asociados al turismo, por lo tanto, estamos muy contentos de la realización de esta séptima fecha en la Región de Aysén y esperamos seguir apoyando en los próximos años como una acción de promoción turística para el destino Aysén Patagonia”.

El gobernador Marcelo Santana invitó a la comunidad a disfrutar de este evento, que además coincide con las celebraciones de aniversario de la ciudad de Coyhaique: “La invitación es a sumarse a estar en los lugares de seguridad, donde uno puede ver el Rally Mobil y que lo disfruten mucho. Esta actividad es una actividad de carácter mundial que se transmite a más de 40 países. Por lo tanto, que la tengamos en Aysén, la verdad, es que es un gran privilegio”.

La transmisión comenzará el viernes 10 de octubre a las 18:30 horas desde la Plaza de Armas de Coyhaique y finalizará con la premiación final en el Parque de Asistencia a las 17:00 horas (Parque Urbano).

La competencia, la más importante del automovilismo en el país, se desarrollará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en las comunas de Aysén y Coyhaique. Se trata de la séptima y última fecha del año. Previamente, se desarrolló en Lago Ranco, Chiloé, Puerto Montt-Los Muermos-Calbuco, Atacama-Copiapó, Curicó y en la Región del Biobio.

Para mayor información sobre el evento y los puntos de acceso al público se debe visitar la página oficial https://www.rallymobil.cl/.