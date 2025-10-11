Estudio Unholster da ganador a Miguel Ángel Calisto como senador por Aysén

Coyhaique.- En el marco de las próximas elecciones de noviembre, donde se elegirán senadores y diputados, el estudio “Parlamentarias 2025: Proyección Congreso” elaborado por la plataforma DecideChile de Unholster, proyecta como senador electo por la Región de Aysén al diputado Miguel Ángel Calisto. Segun el estudio, el segundo cupo sentarorial estaría en el pacto “Unidad por Chile”, donde la disputa estaría entre la actual Senadora Ximena Órdenes y el candidato Tomás Laibe.

El estudio, que simula la distribución de votos en la elección parlamentaria con voto obligatorio a partir de los resultados de las Elecciones de Concejales 2024, sitúa al actual diputado por el Distrito 27 como el ganador del escaño senatorial en la circunscripción de Aysén.

Resultados Clave del Estudio Unholster

El informe proyecta que el candidato Calisto, que postula por el pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas (VRH), obtendrá uno de los dos cupos senatoriales de la Región de Aysén.

La proyección destaca que Calisto es el único candidato que proyecta ser electo por el pacto VRH en la elección senatorial a nivel nacional.

El informe incluso señala que, si bien se presenta en la lista VRH, Calisto originalmente buscaba postular en el pacto de oposición Chile Grande y Unido, y por ello el resultado se añade al análisis de la derecha en las conclusiones.

“Este estudio serio y basado en evidencia cuantitativa por parte de Unholster es un tremendo espaldarazo a nuestra candidatura y a la visión regionalista que hemos impulsado,” señaló Calisto. “Demuestra que, a pesar de las dificultades y la guerra sucia, la ciudadanía de Aysén reconoce el trabajo en terreno y la fuerza de nuestra propuesta.”

Impacto en los Medios Nacionales

El diputado Calisto subrayó el impacto que ha generado este informe en la prensa. Es un hecho notorio que importantes medios de comunicación nacionales, como Canal 13 y Radio BíoBío, se han referido a este estudio y a la proyección de su candidatura.