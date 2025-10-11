Carabineros despliega amplio operativo de seguridad en Rally Mobil 2025 en Aysén – Coyhaique

La Institución recordó a la comunidad ubicarse en las zonas de seguridad demarcadas por la organización con la finalidad de prevenir accidentes. Asimismo, recordó al público asistente no dejar desechos o basura en los tramos en que se desarrolle cada especial.

Con un fuerte énfasis en la prevención, Carabineros de Chile ha desplegado un operativo de seguridad que involucra a cerca de 60 funcionarios en diversos puntos de las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén, sedes de las distintas especiales de la 7ma Fecha del Rally Mobil 2025 que se desarrolla del 10 al 12 de octubre en la Región de Aysén.

La institución uniformada ha establecido una “muy profesional coordinación” con la producción y equipos del Rally Mobil para garantizar el desarrollo seguro de la actividad deportiva.

“Tenemos un servicio desplegado de Carabineros en distintos puntos de Coyhaique y Puerto Aysén específicamente, dado que son los lugares donde tienen las distintas especiales del Rally Mobil 2025 que se está llevando a cabo en la región de Aysén. Son alrededor de 60 Carabineros los que están contemplados en los distintos servicios, en distintos tramos y diversos horarios”, expresó el Prefecto de Carabineros Aysén, Coronel Juan Abarca Hernández.

Seguridad para espectadores

El Oficial formuló un llamado a los asistentes a seguir estrictamente las medidas de seguridad, especialmente considerando que las carreras se desarrollan en caminos secundarios o rurales.

Zonas delimitadas: Los espectadores deben permanecer solamente en las áreas delimitadas por la organización (cinta amarilla), donde también habrá personal del Rally Mobil indicando la ubicación segura, mientras que áreas con cinta roja, indican zonas de peligro o prohibidas, nadie se puede ubicar en este lugar por su seguridad.

Llegada anticipada: Quienes deseen asistir a los tramos de carrera deben llegar con un mínimo de dos horas de antelación al inicio de la actividad.

Restricción de movimiento: Una vez que el público ingresa al punto de observación, no podrá salir hasta que finalice la especial. Esta medida se implementa por “razones de estricta seguridad” para proteger a los espectadores y vecinos.

Vehículos de seguridad

La organización ha dispuesto de diversos vehículos antes y después de cada especial, con la finalidad de garantizar la seguridad y condiciones para el desarrollo del evento.

000: Pasa primero verificando que todo esté en orden en la ruta, así como la correcta ubicación del público.

00: Efectúa una revisión más detallada de los aspectos antes señalados

0: Indica que la competencia está apta para comenzar y más tarde pasarán los vehículos a alta velocidad.

Rastrillo: es el último vehículo de la organización en pasar, asegurando que no hay más vehículos en competencias en la especial.

Responsabilidad y cuidado ambiental

Carabineros también enfatizó la importancia del rol protector de los adultos que asisten con menores de edad para prevenir accidentes. “Es importante destacar que cuidarnos es tarea de todos y es relevante el rol protector que tienen los padres o quienes asistan con menores de edad para evitar algún accidente lamentable”, indicó el Coronel Abarca.

Además de las medidas de seguridad vial, la organización ha dispuesto el cierre de los tramos donde se realiza la carrera para evitar que animales crucen la vía. Debido a la duración del evento y las condiciones climáticas de la zona, el Prefecto de Carabineros Aysén recordó a los asistentes llevar abrigo suficiente, café, alimentos y todas las provisiones necesarias para permanecer durante varias horas en el lugar.

Asimismo, la Institución llamó a la responsabilidad de conservación de la naturaleza, instando a los asistentes a recoger la basura de los productos consumidos y depositarla en los basureros o lugares habilitados para ello.