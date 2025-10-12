Glaciólogo Gino Casassa en Congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera: “Se requiere una ley específica sobre glaciares”

El tema fue abordado durante la séptima versión de esta cita científica que se desarrolló entre los días 8 y 10 de octubre en Coyhaique.

La vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos Constanza Espinosa, en tanto, expresó que una de las principales razones de no contar hasta hoy con una ley es que “existe mucha presión y lobby minero”.

Era imposible que en el VII Congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera, realizado entre los días 8 y 10 de octubre en Coyhaique, no emergiera como un pendiente de Chile contar con una Ley de Protección de Glaciares. Con invitados nacionales e internacionales, el encuentro fue el espacio para hablar de las principales fuentes de agua dulce y regulación climática del planeta: los hielos y glaciares. Esto, a través de ponencias, póster, mesas coordinadas, presentaciones de artículos y revistas, y charlas a la comunidad.

Fue en este contexto que el destacado glaciólogo nacional, Gino Casassa, se refirió a la deuda del país con su salvaguarda. Al ser consultado si consideraba que Chile requería contar con una ley específica, explicó que aunque se ha avanzado en su protección a través de la legislación ambiental, se requiere dar pasos más robustos en la materia.

Recordó que desde hace poco más de una década recién están incorporados en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y muchos de ellos, al menos en el sur y la Patagonia, se emplazan al interior de parques nacionales.

Sin embargo, todavía se requiere una normativa especial. “Yo estoy totalmente de acuerdo con una ley específica de glaciares, que bien podría ser reforzar el SEIA, pero siempre queda la inquietud de que se pueda politizar la aprobación de las resoluciones de calificación ambiental” indicó durante su charla “Estado de los hielos antárticos: un mensaje al planeta”.

En su visión, una Ley de Protección Glaciares mejoraría nuestro desempeño en este ámbito, siendo que ya van más de dos décadas con seis proyectos distintos sin que ninguno haya sido aprobado. Algo que no variaría con este gobierno, del cual señaló “no veo que exista la voluntad…. no la voluntad sino los tiempos, para aprobar un proyecto de ley desde el punto de vista científico”.

La vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos, Constanza Espinosa, también expositora del Congreso, fue crítica de que a pesar de los múltiples proyectos de ley -y tras más de dos décadas- ninguno haya visto la luz. “Hoy está congelado en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (del Senado)… y la razón es que existe mucha presión y lobby minero” señaló en la charla Bici-Tando Territorios Glaciares en la tienda Villacleta.

Explicó que “los glaciares que están fuera de las áreas protegidas no tienen ningún grado de protección. Y la mayoría de los glaciares protegidos están en esta zona austral, en Aysén y Magallanes. Pero todos los glaciares del norte y el centro de nuestro país no tienen, en su mayoría, ningún grado de protección quedando a merced de los proyectos mineros que los han afectado y destruido. Entonces, no le conviene a la industria minera que exista una Ley de Protección de Glaciares”.

Como ejemplo mencionó la minera Los Bronces, de Anglo American, adyacente a glaciares de la Región Metropolitana, lo que con una legislación específica no habría sucedido. Por ello una norma específica “es necesaria, urgente, y vamos a seguir empujando para que eso pase” concluyó.

El VII Congreso de la Sociedad Chilena de la Criósfera fue organizado junto al Gobierno Regional de Aysén, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), la Universidad de Aysén y las oficinas regionales de SERNATUR y la Dirección General de Aguas.

El estado legislativo actual

Actualmente uno de los proyectos de ley que aborda la protección de glaciares es el que presentara el diputado (PS) Daniel Melo. Aunque en un principio sólo se refería a la prohibición de constituir derechos de agua sobre éstos (por eso se tramita como una reforma del Código de Aguas), ha avanzado hacia aspectosque involucran mayor protección tras su paso por la Cámara de Diputados, donde se agregaron artículos relativos a una protección más amplia. Desde 2022 se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, que, durante este año, lo ha analizado en algunas de sus sesiones.

Otro es el que fue ingresado en 2018, pero cuya tramitación está paralizada desde mediados de 2023 en la Comisión de Hacienda del Senado, en primer trámite constitucional.

La protección de los glaciares fue uno más de los compromisos del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la autodenominación como el primer “gobierno ecologista” de Chile. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha contado con urgencias del Ejecutivo que hayan agilizado su tramitación.