SAG llama a apicultores/as a declarar sus apiarios y colmenas en octubre

Estar inscrito y mantener la información actualizada en SIPEC Apícola es clave para acceder a programas oficiales de control sanitario y recibir avisos sobre el uso de plaguicidas tóxicos para las abejas a partir de enero de 2026.

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, llamó a todos los apicultores y apicultoras del país a declarar sus apiarios y colmenas durante octubre de este año en el Sistema de Información Pecuaria Apícola (SIPEC Apícola), recalcando que la inscripción y actualización de datos es obligatoria y fundamental para acceder a programas oficiales de control sanitario, postular a subsidios y apoyos estatales, además de recibir avisos sobre la aplicación de plaguicidas tóxicos para las abejas, sistema que comenzará a funcionar en enero del próximo año.

Al respecto, Julio Cerda Cordero, director regional del SAG indico “la declaración apícola puede realizarse en línea a través de sipecweb.sag.gob.cl o de manera presencial en las oficinas regionales del SAG, completando el Formulario de Registro de Apicultores y Declaración de Apiarios (FRADA).

Aviso de aplicación de plaguicidas

La información que los apicultores y apicultoras registren en el SIPEC Apícola será esencial para el funcionamiento del Sistema de Avisaje de Plaguicidas, que comenzará a operar en enero de 2026 para los productos clasificados como muy tóxicos para las abejas, y en abril del mismo año para aquellos considerados moderadamente tóxicos.

Este procedimiento obliga a las y los agricultores a informar directamente a los apicultores/as inscritos en SIPEC Apícola, con al menos 48 horas de anticipación, la aplicación de plaguicidas clasificados como muy o moderadamente tóxicos para las abejas.

El sistema funciona con la información declarada por cada apicultor/a, considerando la ubicación de sus apiarios, por lo que es fundamental mantener actualizados no solo los datos de los apiarios y colmenas, sino también los de contacto (teléfono/celular y correo electrónico). De esta manera se asegura una notificación oportuna y efectiva que resguarde la salud de las abejas y la producción apícola del país.