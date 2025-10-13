Vialidad celebra sus cien años reconociendo a funcionarios y funcionarias por años de servicio

Con ceremonias para destacar años de servicio de trabajadoras y de trabajadores tanto en Puerto Aysén, como en Coyhaique y en la ciudad de Cochrane se celebró el centenario de la Dirección de Vialidad.

En las ceremonias, el Director Regional de Vialidad expresó que “Vialidad ha sido parte fundamental en la historia y desarrollo de nuestro país y de la región de Aysén en materia de conectividad tanto ayer como hoy, y en la planificación del futuro”.

Parte de esa historia la comenta Denis Bórquez Vera, funcionario de Vialidad actualmente en retiro luego de trabajar por 42 años en Vialidad en el departamento de Estudios y en el Departamento de Contratos.

“Soy un agradecido de lo que me entregó Vialidad y lo que pude lograr gracias al trabajo realizado”. Denis comentó que ingresó a Vialidad cuando los medios existentes era muy pocos en comparación con los que existen hoy día, “recién el año 88 llegaron a ver la primera excavadora en terreno, los que eran elementos que no se conocían y –dice con orgullo- poder ver hoy día parte de nuestros caminos, ya pavimentados”. En terreno -nos comenta- “conocimos a muchos pobladores, los que agradecían cuando veían que llegaba alguien a hacer estudios, posiblemente era porque algún día se iba a hacer un camino. En Estudios a nos costó sacrificios. Salíamos de acá en pequeños aviones y después andábamos en bote y a caballo. Teníamos que andar en algunos sectores con un saco o quintal de 45 kilos de harina al hombro porque no había nada y uno cargaba; comíamos porotos, lentejas y tallarines y no se veía la carne y los mariscos; los campamentos eran de polietileno, las camas eran echas con palos de varas de los árboles que cortábamos, y la familia no sabía nada de nosotros y nosotros no sabíamos nada de la familia. Estábamos totalmente aislados, un mes o más sin ningún tipo de comunicación. Fue una época bonita las que nos tocó vivir a los que estuvimos ahí”, aseguró Denis.

Como él, en Vialidad son muchos los y las trabajadoras que han hecho historia y fueron reconocidos por sus 45 años de servicio, entre ellos el funcionario ingeniero en ejecución que actualmente se desempeña en el Departamento de Proyectos de Vialidad como proyectista en diseños geométricos, Rafael Candia, quien destacó de sus 45 años de servicio que llegó a la región el año 1988 desempeñándose en trabajos de topografía en terreno y después como Jefe del Departamento de Estudios, cargo en el que permaneció durante 13 años. “En ese entonces, la Dirección de Vialidad tenía muy pocos profesionales y me tocó que me designaran como jefe del departamento y generamos con el director de ese entonces Rolando Toloza un impulso en la modernización del departamento y también modernización en la Dirección. Comenzamos con los caminos, las sendas de penetración y con el tiempo nos fuimos haciendo cargo de la pavimentación de la Ruta 7 y también de algunos caminos y transversales que hay acá en la región“, comentó Rafael Candia.

De igual forma, el Jefe de Proyectos de la Ruta 7 Rolando Toloza expresó: “Son 45 años y en los 45 años es el único trabajo que he tenido en mi vida. Ingresé a la Dirección de Vialidad el año 1980 y el año 1988 me nombraron director Regional de Vialidad en donde estuve 20 años, y después seguí directamente relacionado con el proyecto Ruta 7, lo que hace que en definitiva haya profundizado más bien en el área de la planificación y cooperando con el desarrollo tanto en el área de la ingeniería como en los aspectos constructivos como los contractuales de los distintos trabajos que se presentan a lo largo de toda la Ruta 7”.

En el Centenario de Vialidad se sumaron al reconocimiento de los 45 años de servicio, los y las trabajadores que cumplieron 30 años de servicio como Sergio Barría, Oluf Ballesteros y Juan Carlos Ruiz; con 35 años de servicio Juan Carlos Ainol, José Castillo y Miguel Ángel Manríquez; con 40 años de trayectoria los funcionarios Claudio Cárdenas y Arturo Loaiza y con 45 años de servicio los funcionarios mencionados anteriormente Rafael Candia y Rolando Toloza. También, en el marco de la política de reconocimiento de Vialidad fueron destacados y destacadas las funcionarias Katty Mardones, Francisca Arellano, Mauro Leal, Jessenia Soto, Marisol Villar, María Angélica Fierro, Rómulo Vidal, y los trabajadores Juan Saldivia, Eladio Maripillan, Roberto Cheuqueman, Dagoberto Mora. Se hizo reconocimiento especial al funcionario Juan Carlos Pérez, quien con 37 años de servicio se acogerán a retiro a partir del 01 de noviembre 2025.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara, resaltó esta celebración como una ocasión llena de emociones en donde lo fundamental fueron los y las trabajadores. “Pudimos estar hoy presentes en la celebración de Vialidad por los 100 años. Una celebración llena de emociones en donde pudimos reconocer a nuestros funcionarios de larga trayectoria y saludar también a todos quienes han sido parte de la historia de Vialidad en la Región de Aysén. Pudimos también ver cuáles son los desafíos -que no son pocos en nuestra región- y cómo los vamos a enfrentar en los próximos años. Saludar a cada una de las personas que forman parte de la gran familia vialina, en especial a las y los funcionarios que son parte en este momento y desearles que sigan generando la conectividad, sigan haciendo caminos y sigan haciendo historia en nuestra región”

En su discurso, Renzo Sanders destacó que en estos años, el sello de su gestión ha sido “trabajar mucho en equipo, trabajar muy cercano a la comunidad y sin duda, lograr la confianza tanto de la ciudadanía como de las autoridades y de las empresas. Hemos tenido oferentes en todas las últimas licitaciones desde el año 2024 en adelante y eso sin duda, es un tema de confianza hacia la Dirección y al equipo de trabajo”.

De igual forma, dio cuenta de los principales logros y desafíos que tiene esta cartera de Obras Públicas con miras a los próximos años, destacando que llegó a la Región de Aysén para asumir el cargo en una situación diametralmente opuesta a la que hoy vivimos.

“Los principales logros finalmente fueron salir de las emergencias de la red vial que nos llegó por pandemia y el quiebre de las empresas. Posteriormente, comenzamos a concluir las obras que dejaron las empresas que quebraron. Algunas que ya hemos terminado y otras que estamos terminando y estamos construyendo obras nuevas. Sin duda, empezamos ya con la construcción de obras en la Ruta 7, que es muy importante para la Región, pero también en caminos que están en sectores aledaños a la zona urbana estamos trabajando con nuestra Administración Directa, con nuestros contratos con pavimentos rurales, con pavimento tradicional y con nuestro suelo cemento, así que la variedad es bastante y lo que se viene para futuro es continuar con la Ruta 7, pavimentos rurales y tradicionales y también ir dando mayor seguridad vial a nuestros caminos, ir pensando en nuevos caminos para dar una alternativa también y todo lo que es iluminación y algo muy importante, que son las ciclovias”, afirmó Sanders.

Con relación a la inversión que traerán estas nuevas obras, el directivo del MOP resaltó que la inversión en Vialidad históricamente ha ido creciendo y seguirá a ese ritmo.

“En general como promedio histórico en la Región la inversión estaba del orden de los 30 mil a 35 mil millones. Este año vamos a lograr cerca de los 90 mil millones, el año 2026 vamos a estar del orden de los 220 mil millones y el año subsiguiente vamos a contar con una inversión de alrededor de los 250 mil millones. Todo esto considerando obras por contrato y también a través de nuestra Administración Directa. En ambos, ha sido un ascenso tremendo que llevamos adelante con el mismo equipo que hemos trabajado siempre en cuanto a dotación y estamos cuadruplicando lo que hemos hecho históricamente”, destacó.