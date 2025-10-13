Rally Mobil comparte jornada motivacional con jóvenes del Centro de Cumplimiento Penal Juvenil de Coyhaique

La visita incluyó una charla, el despliegue de una camioneta de seguridad y la entrega de obsequios a los jóvenes participantes.

En el contexto de la fecha de la temporada 2025 del Rally Mobil que se desarrollará en la ciudad de Coyhaique, integrantes del equipo de producción del reconocido evento tuerca nacional realizaron una visita al Centro de Cumplimiento del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, donde compartieron con jóvenes que actualmente cumplen sanciones privativas de libertad.

Durante la actividad, los participantes pudieron escuchar una charla motivacional a cargo de Felipe Horta, productor ejecutivo del Rally Mobil, quien compartió con los jóvenes su experiencia en el mundo del automovilismo y los valores que acompañan esta disciplina, como la perseverancia, el trabajo en equipo y la superación personal.

Felipe Horta destacó la importancia que tuvo para el equipo compartir con los jóvenes. “Venir aquí es para nosotros un gran desafío, porque de alguna forma la idea es entregar a estos muchachos un mensaje humanitario, un mensaje de esperanza, un mensaje de hacerles ver que la vida puede tener matices y que pueden cambiar en su actitud y pueden volver a insertarse en la sociedad de buena forma. Esa responsabilidad es la que nos trajo aquí.

El director regional del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, Israel Villavicencio, valoró la visita y destacó la importancia de estas instancias: “Este tipo de actividades refuerzan la confianza de los jóvenes en sus propias capacidades y sueños, presentándoles alternativas concretas de desarrollo profesional como lo es ser parte de un equipo de rally que por lejano que parezca, sí es posible de alcanzar. Nuestro trabajo es precisamente eso, mostrarles un camino distinto y señalarles que también son parte importante de nuestra sociedad”

La actividad se enmarca en la estrategia del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil de fortalecer las redes comunitarias y promover instancias de vinculación positiva, especialmente a través del deporte, la cultura y la participación social, como herramientas claves en los procesos de reinserción.