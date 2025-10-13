Alberto Heller se adjudicó el Copec RallyMobil de Aysén Coyhaique

El piloto angelino del team Joker Rally fue el máximo ganador del Rally de Aysén Coyhaique, séptima fecha válida del Copec RallyMobil 2025 que además consagró como campeones nacionales a Jorge Martínez (RC2 Pro), a Mario Parra (RC4/ Rally4) y a Harold Cohen (R2).

Coyhaique.- El regreso del Copec RallyMobil a la Región de Aysén tras 12 años de ausencia terminó en un éxito total, y es que la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Rally contó con varios puntos muy altos que incluyeron alta cifra de inscritos (42 tripulaciones), excelente clima, muy buen marco de público y el desarrollo de una fusta deportiva de primer nivel que terminó con importantes festejos.

La fecha que se disputó justo en el fin de semana de la celebración del 96° aniversario de Coyhaique promovió la vuelta al triunfo de Alberto Heller, quien se llevó su segundo triunfo del año y con ello el número 15 desde que es piloto de las series R5/ RC2.

Heller, acompañado en esta oportunidad como navegante por Pablo Olmos, se lució en las rutas coyhaiquinas liderando el 1-2 del equipo Joker Rally que fue completado por Gerardo Rosselot.

“Fue un fin de semana extraño por no tener a Jorge Martínez en la disputa por el triunfo, pero nos quedamos con un balance súper positivo llevándonos las dos primeras posiciones. Felicito a los mecánicos que hicieron un gran trabajo”, comentó Matías Soffia, director deportivo del team Joker Rally tras la excelente cosecha de sus pilotos Heller y Rosselot en Coyhaique.

El joven piloto viñamarino Gerardo Rosselot, logró el segundo puesto en la fecha, pese a estar liderando gran parte de la carrera en la jornada sabatina y a obtener los mejores tiempos en varios tramos de la carrera. “Fue una carrera bastante técnica, que lamentablemente nos generó algunos problemas mecánicos y errores por nuestro lado, pero que pese a todo nos dejó en un segundo lugar, que aunque queríamos ir por más, nos deja contentos por el 1-2 del equipo”, señaló Rosselot.

Tercero, completando el podio, remató Ingo Hofmann (Rosselot Rally Team) en su debut como piloto de la serie mayor RC2, mientras que Jorge Martínez, pese a su abandono sabatino, remató el fin de semana de gran forma ganando la segunda etapa de hoy domingo y adjudicándose el Mobil1 Powerstage, manera ideal de celebrar su título número 13 en el Campeonato Nacional, que le consolida en la cima de los campeones históricos del Copec RallyMobil.

“Lograr un campeonato siempre es algo muy bonito, es un resultado que responde al trabajo de todo un equipo, de muchas personas, mi familia, mi señora, mis hijas. También le doy un valor especial a mi nuevo navegante Rubén García, quien superó todas mis expectativas. Es un tremendo profesional y además demostró que es una gran persona”, expresó un emocionado Martínez tras ampliar su bitácora ganadora en el automovilismo chileno.

Padilla enciende la emoción

Llegó el fin de semana triunfal de Felipe Padilla. El penquista del equipo Padilla Motorsport lideró las acciones de Rally3 de principio a fin para de este modo conseguir su primera victoria del año y con ello reducir a 6 puntos la diferencia en el ranking con respecto al líder Ignacio Gardiol, lo que asegura una definición de campeonato al rojo vivo.

“Estoy muy feliz por la victoria y por el hecho que gracias a este resultado mi co-piloto Sebastián Olguín se coronó campeón de navegantes en Rally3”, señaló Padilla resaltando el éxito logrado por su partner en la butaca derecha de su Ford Fiesta Rally3.

Padilla fue secundado en Coyhaique por Patricio Muñoz (Eme Racing) y Carlos Prieto (Prieto Automotriz).

Parra campeón

Hasta la segunda fecha en Chiloé las cosas no pintaban demasiado bien para Mario Parra, pero desde su triunfo en Puerto Montt el destino cambió rotundamente para el piloto del Biobío que en el lapso de los últimos cinco meses se ha dado el gusto de ganar 5 carreras consecutivas, incluyendo la de este fin de semana en Coyhaique, racha notable que lo ha premiado como nuevo campeón de la RC4 (de autos con tracción simple) y de la categoría Rally4.

“Disfrutamos de la carrera. Ganamos la fecha y nos llevamos el título. Le agradezco este logro a mi familia y especialmente a mi padre que me ha apoyado en esta pasión desde muy niño”, comentó el flamante monarca del Copec RallyMobil.

Parra estuvo insuperable en tierras patagónicas, donde ejerció claras distancias desde el principio. El penquista superó el sábado a José Quezada, pero en la etapa decisiva el osornino del team SH Racing cedió esa segunda plaza del podio frente al poder del argentino Federico Maisonnave, líder de la categoría Rally4 en el campeonato sudamericano, quien disputó su segunda carrera en el torneo chileno luego de su debut de julio pasado en Copiapó.

Dentro de las categorías de tracción simple también destacó la faena de Max Sfeir, de regreso en R3, y el buen andar de Harold Cohen, quien gracias a su victoria en Coyhaique se alzó con el título de la categoría R2.

Triunfo agónico

Una de las sentencias clásicas del deporte motor dice que las carreras no terminan hasta que se baja la bandera cuadriculada, lo que bien se dio en Coyhaique, donde Francisco Mohr se encontró con un triunfo impensado en la Copa Gol GT2i. El ganador de la primera fecha del año en Lago Ranco inició el día lejos de la punta, pero el accidente de Tomás Gallardo y la salida de ruta en la última curva del Powerstage final del hasta entonces líder Juan José Echavarri, le abrió las puertas a un final dramático.

“En la primera etapa nos dimos cuenta que los 4 de adelante iban muy rápidos. Eso nos llevó a replantearnos el objetivo, a buscar llevar a cabo una carrera más sólida, y al final nos vimos sorprendidos con esta victoria que no la esperábamos”, indicó Mohr, quien producto de esta victoria avanzó a la segunda posición del ranking ubicándose a 8 unidades del puntero Echavarri.

Mohr fue secundado por el propio Echavarri y por el joven Ignacio Bascur, quien debutó con podio en la serie GT2i.

En las series invitadas, por su parte, los triunfos correspondieron a Guillermo Walper, Carlos Soto y Cristian Zumelzu, quienes mantuvieron sus puestos de privilegio de la jornada sabatinas en las categorías N4, N3 y N2 respectivamente.

La continuidad del Copec RallyMobil será en Santiago, séptima región presente como sede en las 8 fechas del calendario 2025, que cerrará una temporada de lujo con la disputa del Motorshow en Laguna Carén a disputarse el sábado 6 de diciembre con entrada gratuita para el público.

RESULTADOS FINALES RALLY DE COYHAIQUE

RC2

1.- Alberto Heller – Pablo Olmos (Citroën C3 Rally2) 1:17.28.8

2.- Gerardo Rosselot – Marcelo Brizio (Citroën C3 Rally2) a 15.2

3.- Ingo Hofmann – Matías Leiva (Citroën C3 Rally2) a 3.18.2

RC3

1.- Felipe Padilla – Sebastián Olguín (Ford Fiesta Rally3) 1:21.07.0

2.- Patricio Muñoz – Miguel Recalt (Ford Fiesta Rally3) a 54.9

3.- Carlos Prieto – Juan Cruz Varela (Ford Fiesta Rally3) a 4.54.2

RALLY4

1.- Mario Parra – Hugo Gajardo (Opel Corsa Rally4) 1:28.51.2

2.- Federico Maisonnave – Martín Maisonnave (Peugeot 208 Rally4) a 1.08.1

3.- José Quezada – Paulina Nasser (Peugeot 208 Rally4) a 1.15.9

COPA GT2i

1.- Francisco Mohr – Nicolás Alarcón (Volkswagen Gol N2) 1:37.33.2

2.- Juan José Echavarri – Sebastián Vera (Volkswagen Gol N2) a 1.53.4

3.- Ignacio Bascur – Jorge Orellana (Volkswagen Gol N2) a 2.19.1

CATEGORÍAS INVITADAS

N4

1.- Guillermo Walper – Alexis Pérez (Mitsubishi Lancer Evo IX) 1:26.09.7

N3

1.- Carlos Soto – Guillermo Cárdenas (Suzuki SX4) 1:36.43.6

2.- Manuel Saldivia – Fernando Bascur (Suzuki SX4) a 7.08.5

3.- Osvaldo Stuardo – Cristóbal Haase (Mazda 3) a 8.42.2

N2

1.- Cristian Zumelzu – Pedro Sandoval (Mitsubishi Lancer) 1:51.02.2