Camping Laguna Chiguay reabrirá sus puertas en la próxima temporada tras nuevo acuerdo de emprendedora local con CONAF

La emprendedora local Katerine Castillo se hará cargo del espacio con una propuesta de turismo sostenible, gracias al trabajo conjunto entre CONAF, Balloon Latam y Comunidades Portal.

En una muestra concreta de colaboración público-privada-comunitaria, el Camping Laguna Chiguay, ubicado en el Parque Nacional Cerro Castillo, reabrirá sus puertas durante la próxima temporada turística, tras la firma de un nuevo contrato de permisión entre CONAF y la emprendedora local Katerine Castillo, propietaria de La Montañita turismo.

Este avance representa un hito para la comuna de Río Ibáñez y para toda la región de Aysén, al consolidar un modelo de gestión que articula conservación ambiental, turismo responsable y desarrollo comunitario.

Andrea Bahamonde, jefa del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF comenta: “la figura de permisionario del camping Laguna Chiguay surge de la necesidad de fortalecer la gobernanza del Parque Nacional Cerro Castillo, vinculando a actores estratégicos de las comunidades aledañas con la gestión del área protegida. Al mismo tiempo, al mantener emprendimientos en las zonas de uso público, contribuye a que el equipo de guardaparques pueda enfocar sus esfuerzos en las labores de conservación y en la vinculación con las comunidades locales”.

El proyecto, acompañado por Balloon Latam en el marco de la iniciativa suprarregional de la Estrategia de Comunidades Portal y del Plan de Acción de Comunidades Portal de la comuna de Río Ibáñez, instrumento de planificación de la I. Municipalidad de Río Ibáñez, ha permitido fortalecer el capital técnico y estratégico de la emprendedora, quien desde 2024 buscaba formalizar su administración del espacio. Gracias a esta articulación, se logró estructurar una propuesta sólida de operación, incorporando elementos clave como un plan de seguridad, una visión ecológica y servicios sustentables como baños secos, domos glamping y un quincho comunitario.

“Este proyecto no busca solo ofrecer un camping, sino crear un espacio educativo, recreativo y turístico que promueva el disfrute responsable de la naturaleza”, señala Katerine Castillo, quien ya se encuentra en terreno habilitando el espacio para recibir visitantes durante la próxima temporada.

Por su parte Florencia Benítez encargada de la Comunidades Portal de la región de Aysén valora el trabajo realizado y como en particular el perfil de Katerine contribuye a fortalecer la educación ambiental y el cuidado del entorno, mostrando cómo el emprendimiento puede convertirse en un aliado estratégico para la conservación lo que va en línea con una de las acciones del plan de acción de comunidades portal de la comuna de Río Ibáñez.

Pamela Barroso, directora regional de Aysén Balloon Latam comenta: “El caso de Katerine Castillo en Río Ibáñez refleja cómo la colaboración entre instituciones públicas, organizaciones y comunidades locales puede abrir caminos innovadores en la gestión de áreas protegidas. Gracias al trabajo conjunto entre Balloon Latam, Comunidades Portal y CONAF, se ha apoyado la iniciativa para que una emprendedora local pueda instalarse y aportar al territorio”.

El Camping Laguna Chiguay es un punto estratégico dentro del Parque Nacional Cerro Castillo, ya que funciona como uno de los accesos principales a las rutas de trekking más demandadas de la zona. Su reapertura permitirá mejorar la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, reforzar la gestión sustentable del área protegida.

El caso de Katerine Castillo es un ejemplo inspirador cuando se articulan voluntades entre instituciones públicas, organizaciones sociales y comunidades locales, es posible avanzar hacia un desarrollo territorial armónico, donde la conservación y el emprendimiento no solo conviven, sino que se fortalecen mutuamente.