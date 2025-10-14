Municipalidad de Coyhaique presenta nueva imagen para posicionar a la ciudad como el corazón de la Patagonia

En el marco del aniversario número 96 de Coyhaique, la Municipalidad presentó oficialmente la nueva imagen de la comuna, una propuesta que busca proyectar a la ciudad como el corazón de la Patagonia y fortalecer su identidad a nivel nacional e internacional.

El alcalde Carlos Gatica Villegas explicó que esta renovación responde a un proceso de crecimiento y transformación que ha vivido la comuna en los últimos años. “Partimos con Recuperemos Coyhaique, un lema que nos permitió levantar nuestra ciudad y trabajar juntos en grandes cambios, tanto en materia económica como productiva y urbana”, comentó. En ese sentido, agregó que este nuevo diseño “simboliza una etapa de consolidación, donde queremos posicionar a Coyhaique como el corazón de la Patagonia y mostrar al país y al mundo todo lo que tenemos por ofrecer”.

El cambio de imagen no solo busca representar a la administración municipal, sino que pretende ser un sello compartido por toda la comunidad. El alcalde de la comuna, destacó que la nueva gráfica está pensada para que los vecinos y vecinas puedan hacerla suya. “Este cambio no es solo institucional; queremos que los emprendedores, empresarios, artistas y jóvenes utilicen esta imagen para promover sus proyectos y fortalecer la identidad local. Coyhaique pertenece a todos y este corazón es reflejo de eso”, afirmó el edil.

Además, la autoridad comunal adelantó que la nueva imagen estará disponible para toda la ciudadanía en distintos formatos digitales, listos para ser usados en emprendimientos, eventos y materiales turísticos. “Vamos a compartir los archivos para que cualquiera pueda utilizarlos. La idea es que esta marca se vea en los negocios, en el turismo, en la cultura, en cada rincón donde se respire Coyhaique”, señaló.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca consolidar un mensaje claro: Coyhaique se proyecta como una ciudad que crece, se moderniza y mira al futuro sin perder su esencia. “Hoy damos un paso importante. Queremos que el corazón de la Patagonia sea más que un eslogan, sea una forma de sentir y representar nuestra comuna”, concluyó el alcalde.