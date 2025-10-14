9 funcionarios de municipios y de Conaf y Sernatur Aysén se graduaron en “Gestión Local para la Conservación de Áreas Protegidas 2025”

Con gran satisfacción culminó una nueva versión del curso “Gestión Local para la Conservación de Áreas Protegidas”, impulsado por la Academia Universitaria Austral de Áreas Protegidas de la Universidad Austral de Chile (UACh), en colaboración con la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena, el Programa Austral Patagonia, la ONG Pew, y el Centro de Educación Continua de la UACh.

Esta tercera edición del curso se realizó en modalidad virtual, entre el 13 de mayo y el 14 de agosto de 2025, con una duración de 40 horas, reuniendo a 38 participantes, de los cuales 27 se graduaron satisfactoriamente, provenientes de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El programa contó con la participación de profesionales y funcionarios(as) de más de 30 instituciones públicas vinculadas a la conservación y gestión territorial, incluyendo municipalidades desde Cochamó hasta Cabo de Hornos, así como representantes de CONAF, SERNATUR, SEREMI del Medio Ambiente y gobiernos regionales.

Durante la ceremonia de cierre, se entregaron palabras de reconocimiento por parte de autoridades y representantes de las instituciones patrocinadoras:

Dr. César Guala, Director del Programa Austral Patagonia (UACh)

Mg. Makarena Roa, Senior Officer, Chilean Patagonia Project, The Pew Charitable Trusts

Mg. Germaynee Vela-Ruiz Figueroa, Coordinadora de la Estrategia de Comunidades Portal

Paola Lozada, Academia Universitaria Austral de Áreas Protegidas, UACh

El coordinador de la Academia Universitaria Austral de Áreas Protegidas, Camilo Ruiz, destacó el carácter estratégico de este espacio formativo: “La Academia Universitaria Austral nace bajo el alero del Programa Austral Patagonia como una manera de contribuir a cerrar brechas de formación que permitan alcanzar una gestión efectiva de las áreas protegidas. Nuestro propósito es ofrecer un espacio de formación dedicado exclusivamente a quienes trabajan en estos territorios, entregando herramientas en ámbitos como monitoreo, financiamiento, participación y gobernanza. Desde Chile y para Latinoamérica, buscamos que este conocimiento contribuya a fortalecer la conservación y la gestión colaborativa de las áreas protegidas”, afirmó.

Además, Ángel Beroiza, coordinador académico del curso, presentó un resumen de los principales contenidos abordados y destacó el compromiso de los participantes con el fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación.

Los graduados en la Región de Aysén fueron: José Catalán, SERNATUR Aysén; Alfredo Mayorga, CONAF Aysén: Yessica Gallardo, Municipalidad de Lago Verde; Alejandra Ramírez y Paola Rodríguez Municipalidad de Cisnes; Camila Flores, Municipalidad de Tortel; Natalia Plaza, Municipalidad de O’Higgins; Beatriz Oliveros, Municipalidad de Cochrane; y Montserrat Valenzuela, Municipalidad de Chile Chico.

Camila Flores, encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Tortel, señaló: “Participar en el curso Gestión Local para la Conservación de las Áreas Protegidas, organizado por el Programa Austral Patagonia de la UACh y la Estrategia de Comunidades Portal, fue una experiencia muy enriquecedora. Me permitió profundizar mis conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión territorial, conocer experiencias de otras comunas del país con desafíos similares a los de Tortel, y generar redes de colaboración entre profesionales de distintos municipios y servicios públicos, fortaleciendo así nuestro trabajo por la protección de las áreas protegidas de la Patagonia chilena”.

Por su parte, Florencia Benítez, encargada de la Región de Aysén de la Estrategia de Comunidades Portal, valora el compromiso de las y los estudiantes durante el curso y al igual que Camila, recalcó las redes de colaboración que van surgiendo mediante esta instancia formativa, que aporta en gran medida, a una mejor gestión de las áreas protegidas desde los territorios.

Esta experiencia formativa refuerza el compromiso de las instituciones involucradas con el desarrollo de capacidades locales que contribuyan efectivamente a la conservación de los territorios y la gestión participativa de las áreas protegidas en la Patagonia chilena.