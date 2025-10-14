SENAMA expresa preocupación por situación del ELEAM de Coyhaique y reafirma su compromiso con personas mayores y trabajadores

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) informa que está efectuando un permanente seguimiento de la compleja situación que afecta al Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) de Coyhaique, administrado por la ONG Pather Nostrum, cuyos trabajadores han reportado dificultades en el pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de septiembre, situación que también afecta a otros establecimientos operados por dicha ONG en otras regiones.

SENAMA manifiesta su profunda preocupación por el escenario que enfrentan tanto los residentes como los equipos del establecimiento, subrayando que el bienestar y la protección de las personas mayores son una prioridad del Estado.

El servicio precisa que la ONG mantiene recursos públicos ya transferidos que no han sido debidamente rendidos, situación que impide efectuar nuevas transferencias conforme a la normativa vigente. Dichos fondos estaban destinados al funcionamiento del ELEAM y al pago de su personal, por lo que el cumplimiento de esas obligaciones es de exclusiva responsabilidad de la entidad operadora. Actualmente, SENAMA se encuentra en conversaciones con la ONG, para que garanticen los montos que aún estar sin rendir y, de esta manera, se destrabe el conflicto.

El servicio reafirma su compromiso con un sistema de cuidados digno, transparente y sostenible, tanto para las personas mayores, como para sus cuidadores, para ello, se está efectuando una supervisión diaria en el ELEAM para asegurar la disponibilidad de insumos y las condiciones de cuidados de las personas mayores.

El 31 de octubre se acaba el convenio con Pather Nostrum, por lo que se está avanzando en el acuerdo para la gestión del ELEAM de un nuevo operador, quien recibirá acompañamiento técnico y financiero para que esta transición sea respetuosa con las personas mayores residentes y los trabajadores de la ONG.