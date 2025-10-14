CORPAYSÉN impulsa la voz del litoral productivo en Aysén Day 2025: hacia una Patagonia más integrada, innovadora y sostenible

Desde la mirada del territorio, la corporación reafirmó el compromiso del sector productivo del litoral con una agenda de desarrollo basada en la descentralización, la inversión responsable y la articulación público-privada para proyectar una Patagonia que crece con innovación, sostenibilidad y oportunidades para sus comunidades.

La primera edición de Aysén Day, organizada por el Gobierno Regional de Aysén junto a SOFOFA e IdeAysén, marcó un punto de encuentro clave entre autoridades, empresarios y gremios para proyectar la región como un polo estratégico de inversión y desarrollo sostenible.

En representación del sector productivo del litoral, la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén (CORPAYSÉN) participó activamente junto a sus socios SalmonChile, Friosur, Fiordo Aysén y AquaChile, quienes compartieron experiencias y visiones sobre el futuro económico y social de la Patagonia.

Durante la jornada —que contó con exposiciones sobre infraestructura, energía, conectividad y desarrollo productivo— los gremios regionales coincidieron en la necesidad de fortalecer la descentralización, atraer inversión responsable y consolidar alianzas territoriales que promuevan empleo, innovación y sostenibilidad.

El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, destacó el valor del Aysén Day como un espacio de diálogo y proyección regional: “Esta jornada nos permite reflexionar sobre cómo la salmonicultura y los demás sectores pueden contribuir al desarrollo integral de Aysén. Aysén Day es una oportunidad concreta para dialogar, construir confianzas y generar una visión común de futuro, con foco en la sostenibilidad y en las comunidades que forman parte del territorio.”

Por su parte, el gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Friosur, Enrique Garín, subrayó la importancia de la vinculación territorial y el modelo de gestión que la empresa impulsa desde Puerto Chacabuco: “Friosur nació en 1985 y está a punto de cumplir 40 años, con más de 600 trabajadores, en su mayoría de Puerto Aysén. Somos parte de la historia y la economía local. Nuestro modelo cooperativo, donde los trabajadores son dueños del 20% de la empresa, demuestra que la competitividad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Aysén Day refleja justamente ese espíritu colaborativo entre empresa, gobierno y comunidad.”

Desde el sector naviero y logístico, el gerente general de Fiordo Aysén, Giovanni Rosso, enfatizó el valor de la innovación como motor del desarrollo: “Desde Puerto Aysén impulsamos proyectos que combinan sostenibilidad, eficiencia energética e innovación tecnológica, con el propósito de aportar al desarrollo marítimo de la región. Este tipo de encuentros nos permiten conectar con nuevas oportunidades y proyectar un crecimiento con identidad territorial.”

Finalmente, el presidente de CORPAYSÉN, Hernán Rebolledo, valoró la participación de la corporación y sus socios en el encuentro: “Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde se abordaron desafíos reales para el futuro de nuestra región. El gobernador presentó una visión clara sobre la inversión pública habilitante, que abre espacio a la inversión privada. Desde CORPAYSÉN vemos grandes oportunidades para la salmonicultura, la pesca, el turismo y la infraestructura. Este es el camino para generar desarrollo con identidad local y sostenibilidad.”

El Aysén Day 2025 fue también una vitrina de proyectos estratégicos, como la expansión del Puerto Chacabuco, la reactivación de la Ley de Zona Franca y los incentivos para nuevas inversiones regionales.

Con su participación, CORPAYSÉN reafirmó su compromiso como articulador de alianzas público–privadas que promueven el desarrollo productivo del litoral, el fortalecimiento de las comunidades costeras y una visión compartida de crecimiento sostenible para la Región de Aysén.