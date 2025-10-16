Organismos de emergencia participan en simulacro de accidente aéreo en Balmaceda

Carabineros, Bomberos, Servicio Médico Legal, así como SENAPRED y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre otras instituciones, participaron el mediodía de este martes recién pasado en el simulacro de accidente en el aeropuerto de Balmaceda, destinado a comprobar la capacidad de respuesta a emergencias aéreas, con gran cantidad de víctimas fatales y heridos.

Como parte del ejercicio el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán encabezó un COGRID (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre) en la sala del Centro de Operaciones de Emergencia del principal terminal aéreo de la región de Aysén.

Andrés Murillo, jefe del aeropuerto de Balmaceda mencionó que estos despliegues permiten tanto mejorar la preparación del personal de las instituciones que deben responder a estas emergencias como identificar oportunidades de mejora en los procesos que se inician al momento tomarse conocimiento del accidente.

“Este simulacro se hace cada dos años y a lo largo de todo el país todos los aeropuertos deben realizarlo porque de esa manera estamos viendo cómo trabajar en conjunto con todos los servicios que nos colaboran con la eventual extinción de los incendios, así como la identificación y evacuación de heridos. Por lo tanto, esto tiene mucha relevancia desde lo regional y local porque de esa manera sabemos en qué pie estamos”, comentó el directivo de la DGAC.

Además de los ya mencionados, el simulacro de accidente aéreo incluyó la movilización de autoridades, integrantes y medios de instituciones como Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería, Municipalidad de Coyhaique, Registro Civil, Servicio Médico Legal y Seremi de Salud, entre otros.