Estudiante de la región de Aysén visitará el Centro Espacial Nacional de Inglaterra premiada por su buena asistencia

Luchiana Rosso Battle, de la Escuela Básica de Chile Chico, es una de los 16 ganadores del concurso “Haz que Despeguen” y en enero de 2026 viajará junto a su mamá con todos los gastos pagados.

¡Lista para despegar! La estudiante de prekínder de la Escuela Básica de Chile Chico, Luchiana Rosso Batlle, fue elegida ganadora del concurso “Haz que Despeguen” en nuestra región y disfrutará de un viaje con todos los gastos pagados al Centro Espacial Nacional ubicado en Leicester, Inglaterra.

Gracias a su 94% de asistencia durante el primer semestre, Lucchiana se convirtió en una de los 16 ganadores -uno por cada región de Chile- del concurso organizado por Fundación Educacional Oportunidad. Cabe recordar que “Haz que Despeguen” tiene por objetivo fomentar la asistencia a la educación parvularia, ya que este nivel educativo es clave para construir trayectorias educativas sólidas.

Gerda Battle, mamá de Luchiana, comentó que su hermana fue quien le mencionó sobre el concurso el año pasado cuando lo vio en internet, lo que la motivó a inscribir a su hija, pero no tuvo suerte. Este año volvió a postularla y afortunadamente, resultó ganadora a nivel regional del sorteo. “La inscribí porque consideré que es una propuesta interesante que permite a las niñas, niños y a un familiar viajar a un lugar fuera del país, para conocer un lugar relacionado con el espacio, lo que puede ser una gran experiencia de vida”, indicó.

La madre del ganador del concurso “Haz que Despeguen” en la región de Aysén, señaló que la importancia de asistir a clases es una preocupación que viene de ella. “Yo nunca faltaba al colegio y a Luchiana tampoco le gusta faltar a la escuela. Le encanta asistir a clases, estar con sus educadoras y compartir con sus compañeros”. Y agregó que “el principal aporte de la asistencia es que no sólo los párvulos aprenden, sino que también desarrollan habilidades sociales e incluso adquieren más vocabulario. En este caso, ella ha crecido mucho en sus destrezas sociales y fortalecido su confianza y autonomía”.

El viaje se concretará en enero de 2026 y tendrá al Centro Espacial Nacional de Leicester como principal atractivo. Se trata de uno de los centros de divulgación científica más prestigiosos de Europa, con instalaciones interactivas, simuladores, planetarios y exhibiciones educativas ideales para niñas y niños de entre 3 y 5 años.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, María de la Luz González, señaló que “este premio no sólo destaca una cifra de asistencia: destaca una convicción, una decisión diaria de estar presentes, de aprender, de confiar en que cada día cuenta. Como fundación, queremos que este viaje sea una aventura inolvidable que reafirme en cada familia la certeza de que el futuro empieza hoy, en la sala de clases”.