Sandoval por problemas en Eleam Coyhaique: “Se pone en riesgo la atención de personas mayores que tienen el legítimo derecho de ser atendidos de manera eficiente y eficaz”

Parlamentario valoró disposición de directora nacional del Senama para caducar contrato con entidad que administraba el establecimiento.

“Con preocupación hemos tomado conocimiento de las dificultades que está enfrentando el ELEAM de Coyhaique”. Así lo manifestó el senador David Sandoval luego de conocer los numerosos problemas operativos y de funcionamiento del Establecimiento de Larga Estadía de la capital regional, tema que abordó en los últimos días con la directora nacional del Senama, Claudia Asmad.

“Aquí hay problemas de naturaleza financiera, hay incumplimiento de temas laborales, hay incumplimiento de rendiciones de cuenta y esto no solamente acá, es una entidad que también tiene dificultad a lo largo del país, tal cual como me lo manifestaba la directora nacional del senama, con quien estuvimos hablando sobre este particular”, explicó.

En esa línea, Sandoval dijo que sin desconocer que esta situación afecta a los trabajadores del establecimiento, “lo más importante es que se pone en riesgo la atención de personas mayores que están institucionalizados y que requieren y tienen el legítimo derecho de ser atendidos de manera eficiente y eficaz”.

El parlamentario entregó otro dato: “Hemos tenido también conocimiento de ciertos grados de tratos inadecuados hacia los mayores, por lo tanto, aquí es urgente, primero que nada, que se establezcan las instancias de fiscalización interna”, recordando que “aquí está el Senama regional, la seremi de Desarrollo Social, que evidentemente tienen que articularse para lograr que estos temas que son tan importantes socialmente, funcionen adecuadamente”.

Con todo, el legislador recalcó que no se puede permitir que “en el mes del adulto mayor, en el mes en el que estamos tan preocupados por propiciar normas legales para enfrentar de una manera distinta el tema del envejecimiento, se estén produciendo este tipo de situaciones en nuestra región y particularmente en Coyhaique”.

Por lo mismo, valoró la decisión de la directora Asmad, quien dispuso caducar el contrato de la entidad que administraba el Eleam. “Le he exigido a la directora del Senama que esto no puede esperar. Aquí está en juego la atención digna que merecen adultos mayores que están con el derecho y además con la disposición del Estado de atenderlos de la mejor forma posible”, subrayó.