SalmonChile participa en encuentro de la Fundación CSAV sobre los desafíos del comercio global

Con el objetivo de reflexionar sobre el escenario actual del comercio mundial y sus efectos en la economía chilena, la Fundación CSAV realizó la cuarta versión del Día del Comercio Global, encuentro que reunió a representantes del sector público, privado y gremial para debatir sobre los nuevos desafíos y oportunidades que enfrenta el país y que fue liderado por el presidente de la organización, Oscar Hasbún.

En la instancia, SalmonChile formó parte del segundo panel de conversación, moderado por el secretario general de la Sofofa, Rodrigo Yáñez, donde participaron también el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, y el presidente de SalmonChile, Arturo Clément. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la colaboración entre sectores productivos, con el fin de proyectar una estrategia exportadora moderna y sostenible.

“Fue un muy buen encuentro, donde pudimos analizar los principales desafíos que compartimos la salmonicultura y la fruticultura en materia de exportaciones. Conversamos sobre el impacto que generan los aranceles y la importancia de avanzar en acuerdos que fortalezcan nuestra competitividad. Agradecemos la invitación de la Fundación CSAV a este espacio de diálogo constructivo”, destacó Arturo Clément, presidente de SalmonChile.

El evento concluyó con la intervención del expresidente Eduardo Frei, quien subrayó la importancia de consolidar a Chile como una economía multiexportadora, basada en la cooperación público-privada y en la diversificación de los mercados internacionales.