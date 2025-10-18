Río Ibáñez: Nuevo camión multipropósito fortalecerá gestión del municipio en localidades del interior de la comuna

El vehículo será destinado a apoyar la recolección de escombros, residuos domiciliarios y otras labores de carga pesadas en Bahía Murta, Puerto Sánchez y Puerto Río Tranquilo.

Río Ibáñez.- Con el objetivo de potenciar el trabajo operativo del municipio en las localidades del interior, este jueves 16 de octubre la comuna de Río Ibáñez recibió un nuevo camión multipropósito, maquinaria que permitirá fortalecer la gestión municipal en Bahía Murta, Puerto Sánchez y Puerto Río Tranquilo.

La incorporación de este vehículo, marca Mitsubishi, modelo Fuso, año 2023, fue posible gracias a un trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional de Aysén, la I. Municipalidad de Coyhaique y la I. Municipalidad de Río Ibáñez.

Respecto a este importante equipamiento para la Zona Sur de Río Ibáñez, la primera autoridad comunal destacó que “va a prestar un gran apoyo en la recolección de basura, ramas y el trabajo con nuestros centros de acopio. Una gran apuesta y una ayuda que nos llega de parte del Gobierno Regional de Aysén, bajo la administración del gobernador Marcelo Santana”.

En tanto, en relación con la llegada de esta maquinaria, el presidente de la Junta de Vecinos de Bahía Murta, Cristian Vargas Muñoz, aseguró que “este camión viene a mejorar la gestión en la localidad, así como el apoyo para Puerto Sánchez y Puerto Río Tranquilo. Estamos felices por este avance y contribución al desarrollo de nuestras comunidades”.