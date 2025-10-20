EMPORCHA fortalece relación con la comunidad de Puerto Cisnes

El encuentro permitió reforzar la relación Ciudad Puerto, estableciendo compromisos de trabajo conjunto para mejorar los servicios y fortalecer la conectividad marítima en la Patagonia.

Puerto Cisnes.- Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y conocer de primera fuente las necesidades de los usuarios, la Empresa Portuaria Chacabuco (Emporcha) realizó un encuentro en el terminal de conectividad de Puerto Cisnes. La instancia reunió a representantes de distintos gremios y prestadores de servicios locales, quienes compartieron sus impresiones sobre el funcionamiento del muelle y las oportunidades de mejora.

El gerente general de Emporcha, Felipe Candia, valoró positivamente la instancia, destacando el compromiso de la empresa estatal con el desarrollo local. “Nos acercamos esta vez para ponernos en contacto con la comunidad, con usuarios de esta infraestructura, con las personas, para conocer sus opiniones. La gente de Puerto Cisnes valora la infraestructura que administramos y también el servicio que está prestando la empresa en la localidad”.

Desde el ámbito privado, María Cristina Levicoy, dueña de Servicios Newen Patagonia, resaltó la disposición de Emporcha para escuchar a los usuarios. “Muy grata la impresión de esta reunión. Hoy día me acerqué como usuaria directa del muelle a exponer ciertas situaciones, y fue muy agradable recibir la acogida del personal de Emporcha. Es muy valorable que hayan recibido los reclamos, las sugerencias y las felicitaciones también”, comentó.

Por su parte, Olga Soto Mayorga, presidenta de la Corporación Queulat, valoró el espacio de diálogo y colaboración generado en la actividad. “Muy buena impresión por el hecho de que podemos conversar y ver las posibilidades de mejoras que tenemos aquí. Eso es muy importante, porque uno como usuario tiene otra visión desde su propio negocio”, señaló la representante del sector turístico.

El encuentro permitió reforzar la relación Ciudad Puerto, estableciendo compromisos de trabajo conjunto para mejorar los servicios y fortalecer la conectividad marítima en la Patagonia. La empresa adelantó que continuará desarrollando estas instancias de diálogo en otros puntos del territorio austral.