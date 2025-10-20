Se inició proceso de postulación a salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra

El proceso se extenderá desde el lunes 20 de octubre al viernes 05 de diciembre y debe realizarse en www.integra.cl. El llamado a las familias es a terminar la postulación una vez iniciada, junto con recordar que ingresar el primer día a la web no otorga prioridad por sobre quienes esperan hasta el final.

Aysen.- Fundación Integra informa que el proceso de postulación online a las salas cuna y jardines infantiles que la institución posee, a lo largo del país, se inició este lunes 20 de octubre, y se extenderá hasta el viernes 05 de diciembre, para lo cual se debe ingresar al sitio web www.integra.cl, ya sea desde teléfonos celulares, computadores u otros dispositivos.

El primer paso es ingresar a la plataforma habilitada y presionar “Postula aquí”, lo que desplegará la página Postulación 2026 para luego pinchar “Entrar”. Acá, se solicitará un correo electrónico y contraseña. Si es la primera vez que se realiza el proceso hay que registrarse, pero quienes ya han postulado antes, pueden utilizar los datos de acceso ya usados en aquellas oportunidades.

Luego, las familias deben seguir los pasos que indique el sistema e ingresar la información solicitada, por ejemplo, el RUN de la niña o niño. Si no cuentan con este, la plataforma asignará un número provisorio, solo válido para la postulación.

Las familias, para el año parvulario 2026, podrán inscribir a niñas y niños en los establecimientos que estimen convenientes. Para ello, pueden considerar factores como la cercanía al hogar, lugar de trabajo o proyecto educativo, entre otros. También podrán ordenar las salas cuna y jardines infantiles según su preferencia.

La directora regional de Fundación Integra, Leticia Araya Norambuena destacó que “comenzamos el proceso de Postulación e invitamos a las familias a postular a nuestros establecimientos ya que ahí entregamos educación parvularia pública, gratuita y de calidad donde niñas y niños son protagonistas en donde se releva el juego. Por lo tanto, la invitación es que las familias puedan postular en línea a los diferentes establecimientos que tenemos en la región”.

¿A QUÉ NIVEL DEBE ASISTIR MI HIJA O HIJO SEGÚN SU EDAD?

 Sala Cuna Menor: 0 a 1 año.

 Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años (edad cumplida a marzo 2025, 1 año).

 Nivel Medio Menor: 2 a 3 años (edad cumplida a marzo 2025, 2 años).

 Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años (edad cumplida a marzo 2025, 3 años).

Quienes requieran mayor información sobre el proceso de postulación, para el año parvulario 2026, pueden consultar en el sitio web www.integra.cl, el teléfono gratuito 800 540 011 – opción 1– o en las redes sociales oficiales de Fundación Integra.

La directora de la sala cuna y jardín infantil “Las Araucarias”, Pamela Espina Lizana refuerza que “en el jardín infantil, los niños y niñas aprenden a socializar, a convivir, a compartir, a jugar con otros. En el fondo lo que hacemos en el jardín infantil es prepararlos para la vida y puedan tomar decisiones, pero por sobre todo que lo pasen bien y sea un espacio seguro, de bienestar y muy entretenido”.

La directora regional de Fundación Integra refuerza que “si hay alguna dificultad para poder acceder a la web o no tienen internet o alguna duda con respecto del proceso pueden dirigirse a algún jardín infantil o llamar a Oficina Regional (672264500) donde encontrarán el apoyo necesario para desarrollar este proceso de Postulación”.

Por último, el llamado a las familias es a finalizar el proceso de postulación una vez que lo inician, para lo cual es importante que se tengan claro y a mano los datos familiares y de la niña o niño que será postulada o postulado. Además, si bien la fecha en que se realiza la postulación no incide en el resultado de la misma, es decir, quienes postulan el primer día no tienen una prioridad mayor por sobre el resto, se recomienda no esperar hasta el último momento para ingresar a la plataforma.