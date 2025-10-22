Que Aysén no pague el error eléctrico: Recurso de Protección para frenar cobros objetados

Presentación del diputado René Alinco solicita orden de no innovar y cumplimiento regulatorio para proteger a familias y pymes, sin fijar tarifas desde tribunales.

Coyhaique.- El diputado René Alinco, patrocinado por el abogado Rodrigo Álvarez Seguel, ingresó ante la Corte de Apelaciones de Aysén un recurso de protección para detener el cobro de un componente tarifario objetado en cuentas de electricidad de la región. La presentación solicita medidas cautelares inmediatas que resguarden a familias y pymes mientras la autoridad técnica formaliza la corrección.

“Esto es simple: que no te cobren un error. La gente no tiene por qué financiarlo”, señaló René Alinco.

“La Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley 19.880 establecen cómo se fijan, corrigen e invalidan actos administrativos. No pedimos fijar tarifas en tribunales; pedimos una protección mínima y temporal: orden de no innovar y cumplimiento regulatorio mientras se formaliza la corrección,” agregó el abogado Rodrigo Álvarez Seguel.

¿Qué solicita el recurso?

1. Orden de no innovar para que Edelaysen se abstenga de aplicar en la facturación el componente/factor objetado hasta la corrección oficial.

2. Cumplimiento inmediato de las instrucciones de la autoridad fiscalizadora: reliquidación cuando proceda y no suspensión del servicio por saldos vinculados al error.

3. Oficios al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de Energía para que, en 5 días, informen el acto que originó el error, el estado de su rectificación y el criterio de facturación transitorio.

4. Declaración de ilegalidad y arbitrariedad del cobro indebido por afectar el derecho de propiedad de los usuarios (art. 19 N° 24).